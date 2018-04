NEWARK, N.J. — Taylor Hall a récolté un but et deux mentions d’assistance, Stefan Noesen a marqué le but vainqueur alors qu’il restait 7:05 à écouler en troisième période et les Devils du New Jersey ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 5-2, lundi soir.

Les Devils ont trouvé le fond du filet quatre fois au troisième vingt et ils ont signé une première victoire dans cette série, menée 2-1 par le Lightning. Le quatrième duel aura lieu mercredi soir, au Prudential Center.

Le défenseur recrue Will Butcher a créé l’égalité 2-2 au dernier tiers lors d’un avantage numérique. Noesen a donné les devants aux Devils grâce à un tir sur réception tandis que Blake Coleman et Ben Lovejoy ont complété le pointage dans un filet désert.

Cory Schneider, qui a obtenu le départ à la place de Keith Kinkaid, a réalisé 34 arrêts pour permettre aux Devils de revenir dans la série, leur première depuis 2012.

Schneider, qui semblait s’être blessé à l’aine en troisième période à la suite d’une collision avec le défenseur du Lightning Ryan McDonagh, a résisté à un désavantage numérique en fin de rencontre pour confirmer la victoire de sa troupe.

Alex Killorn et Steven Stamkos ont fait bouger les cordages en avantage numérique et ils ont ajouté une aide pour le Lightning. Nikita Kucherov s’est fait complice des deux buts tandis qu’Andrei Vasilevskiy a repoussé 36 rondelles.

Les deux équipes ont eu maille à partir alors qu’il restait 23 secondes à écouler au match. Le défenseur du Lightning Mikhail Sergachev et l’attaquant des Devils Brian Boyle ont notamment été au coeur de l’échauffourée.

Hall a été le joueur le plus utile des Devils cette saison, faisant passer l’équipe du dernier rang de l’Association Est à une participation aux séries éliminatoires. Il n’a encore une fois pas déçu dans la partie la plus importante de la saison de sa formation.

Alors que les deux équipes étaient nez à nez au troisième engagement, Hall s’est amené sur l’aile droite, il a évité une mise en échec de Tyler Johnson avant de repérer Noesen au cercle gauche. Il lui a servi une passe parfaite pour un tir sur réception et la rondelle a déjoué Vasilevskiy, qui se déplaçait vers sa droite.