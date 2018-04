NEW YORK — L’ex-centre des Jets de New York Nick Mangold a annoncé sa retraite après 11 saisons, au cours desquelles il s’est établi parmi les meilleurs de sa profession.

Le vétéran âgé de 34 ans a annoncé mardi matin sur Twitter qu’il signera un contrat d’une journée avec les Jets afin de conclure sa carrière dans leur uniforme. Mangold n’a pas joué la saison dernière, après avoir été libéré par les Jets en février 2017.

Les Jets tiendront une conférence de presse le 24 avril à leur quartier général afin de souligner le départ à la retraite du joueur qui a participé à sept Pro Bowls en carrière.

Mangold fut un choix de premier tour issu de l’Université Ohio State en 2006, et il a immédiatement obtenu un poste régulier chez les Jets.

Reconnu pour sa constance, son sens de l’humour et son ‘look’ viking, Mangold était l’un des joueurs les plus populaires chez les joueurs et les partisans des Jets.