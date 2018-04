MONTRÉAL — Avec des galas le 26 mai, ainsi que les 7 et 23 juin, les boxeurs d’Eye of the Tiger Management en auront plein les bras.

Après avoir visité pour la première fois le Casino de Montréal et le Centre Vidéotron de Québec les 31 mars et 7 avril, les boxeurs d’EOTTM et d’InterBox remonteront dans le ring à Québec, le 26 mai, lors du gala mettant en vedette David Lemieux.

Pour l’occasion, Lemieux (38-4, 33 K.-O.) affrontera le Français Karim Achour (26-4-3, 4 K.-O.) pour le titre international des poids moyens du World Boxing Council (WBC). La ceinture WBC francophone, vacante, sera également à l’enjeu.

Sur cette carte, on retrouve déjà les noms de Custion Clayton, Batyr Jukembayev, Érik Bazynian. Vincent Thibault, Raphaël Courchesne, tandis que ceux du poids lourd Arslanbek Makhmudov et du poids moyen Sadriddin Akhmedov seront ajoutés prochainement.

Clayton (14-0, 10 K.-O.) affrontera pour l’occasion le Néerlandais Stephen Danyo (14-0-3, 6 K.-O.) pour les ceintures internationales de l’International Boxing Federation (IBF) et de la World Boxing Organization (WBO), propriétés du Montréalais d’adoption.

Thibault (4-0, 2 K.-O.), qui est de Charlesbourg, affrontera quant à lui le Belge Cédric Spera (13-7, 3 K.-O.), qui avait vaincu Stéphane Ouellet à son tout dernier combat professionnel, en 2014. Spera s’était incliné devant Sébastien Bouchard au Colisée Pepsi quelques mois plus tard.

Lors du gala du 7 juin, qui sera présenté au Centre Gervais Auto de Shawinigan, Simon Kean (14-0, 13 K.-O.) mettra en jeu sa ceinture intercontinentale de l’International Boxing Organization (IBO) face à Adam Braidwood (12-1, 11 K.-O), qui doit entretemps, le 28 avril, se frotter à Hugo Leon, à Edmonton.

La sous-carte de ce gala ne sera annoncée que jeudi, mais Camille Estephan, président d’EOTTM, a l’habitude d’offrir des soirées bien garnies et on peut penser que sept ou huit autres de ses protégés devraient fouler le ring ce soir-là.

Quant au gala du 23 juin, il est déjà acquis que Steven Butler (23-1-1, 20 K.-O.) y fera les frais de la finale, tandis qu’EOTTM, via son compte Twitter, a indiqué mardi qu’il aurait bientôt de «grandes nouvelles à annoncer» pour Mathieu Germain (14-0, 8 K.-O.), qui pourrait donc facilement se battre en demi-finale de ce gala. À moins qu’on ne le revoit déjà le 7 juin, à Shawinigan?

On peut également penser que les boxeurs actifs le 26 mai qui auront connu une soirée de travail plus tranquille pourraient se retrouver sur cette carte. Avec Groupe Yvon Michel qui prévoit un gala le 19 mai au Centre Bell — si la saga Stevenson-Alvarez peut finalement se régler — et le 9 juin au Casino, les amateurs de boxe québécois auront droit à un printemps fort occupé.