TORONTO — Randal Grichuk a cogné un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont signé une convaincante victoire de 11-3 contre les Royals de Kansas City dans le premier match d’un programme double.

Grichuk a donné le ton à une sixième manche de six points en retroussant un lancer de Blaine Boyer par-dessus la clôture du champ gauche pour son deuxième circuit de la saison.

Quatre frappeurs plus tard, Yangervis Solarte a fait marquer un point à l’aide d’un ballon sacrifice avant que Kevin Pillar n’ajoute un simple de deux points qui procurait aux Jays une avance de 11-3.

Solarte a d’ailleurs connu un prolifique match avec deux coups sûrs en trois présences à la plaque et quatre points produits.

Jamie Garcia (2-0) a mérité la victoire après avoir accordé trois points mérités, huit coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail. Il a ajouté cinq retraits au bâton.

À leur première sortie depuis vendredi soir — après trois matchs consécutifs reportés à cause des intempéries — les Blue Jays (10-5) ont gagné leurs deux dernières rencontres et cinq de leurs six derniers matchs.

Les Royals (3-11) ont subi un sixième revers de suite.

Les Blue Jays ont ouvert la marque grâce à un circuit de deux points de Solarte face au partant Eric Skoglund (1-1) dès la première manche.

Les Royals ont coupé cette priorité de moitié en deuxième manche et ont pris les devants en troisième à la suite de circuits consécutifs de Mike Moustakas et Lucas Duda.

Des simples bons pour un point par Steve Pearce, Justin Smoak et Solarte ont permis à la formation torontoise de faire tourner le vent en sa faveur.