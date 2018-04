NEWARK, N.J. — Cory Schneider est de retour sur le devant de la scène.

Tels sont les bienfaits d’une bonne sortie en séries pour un vétéran qui était le réserviste depuis un mois, le brio de Keith Kinkaid ayant aidé le New Jersey à se rendre en séries pour la première fois depuis 2012 (Kinkaid a connu une séquence de 10-1-1).

Schneider a eu sa chance après que le Lightning de Tampa Bay ait surclassé les Devils lors des deux premiers matches, 5-2 et 5-3.

On a ensuite fait appel à Schneider lundi et le gardien de 32 ans n’a pas raté sa chance, stoppant 34 tirs dans un gain de 5-2 des Devils.

Le match numéro 4 sera présenté mercredi soir, au Prudential Center.

Schneider a été le gardien numéro 1 des Devils lors des trois dernières campagnes. Il traversait une sombre période de 0-10-2 avant de prendre place devant son filet, lundi. Sa dernière victoire remontait à la fin décembre, mais il ne voulait pas traîner ce passage négatif avec lui en séries.

«Votre boulot dans ces cas-là est de gagner, a dit Schneider, qui s’est blessé à la hanche et à l’aine à la fin janvier. Je n’ai pas essayé de changer. Je me suis dit que les séries sont un nouveau départ, que c’est qui arrivé avant n’a plus d’importance.»

Schneider et ses coéquipiers ont persévéré, faisant tourner le vent grâce à quatre buts d’affilée au troisième vingt.

L’entraîneur John Hynes n’a pas voulu confirmer si Schneider reste l’homme de confiance pour mercredi, mais il serait surprenant qu’il se tourne vers Kinkaid.

Hynes mentionne qu’il voulait faire jouer Schneider de nouveau en fin de saison, mais que Kinkaid lui a forcé la main avec son rendement.

«Cory travaillait fort à l’entraînement et ça se voyait qu’il avait hâte de jouer, a dit Hynes. (Lundi) me semblait le bon moment pour lui donner une occasion. Je pense qu’il était affamé.»

L’attaquant des Devils Brian Boyle, qui a disputé 109 matches en séries, a dit que le rendement de Schneider va motiver Kinkaid encore plus.

«Il y a beaucoup de compétition à l’interne, a dit Boyle. Les gars veulent du temps de jeu et quand c’est le cas, vous en voulez plus. Si vous canalisez bien vos efforts, ça amène de l’énergie positive à l’équipe.»

Le but mercredi sera de continuer dans la même voie que lors du dernier match.

«Ce match-là est du passé, a dit Schneider, en parlant de la rencontre numéro 3. Ç’a n’a plus d’importance à quel point ça vous a fait du bien. Tout dépend de votre attitude la prochaine fois. Nous savons qu’ils vont se regrouper et qu’ils vont être prêts. Ça devrait donner une bonne bataille.»