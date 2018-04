COLUMBUS, Ohio — Les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus sont à égalité 2-2 après trois périodes de jeu lors du troisième match de leur série de premier tour, présenté mardi à Columbus.

Il s’agit donc d’une troisième partie de suite nécessitant du temps supplémentaire entre ces deux formations.

Les Blue Jackets ont remporté les deux premières à Washington grâce à des buts d’Artemi Panarin et de Matt Calvert, respectivement.

Comme ils l’avaient fait devant leurs partisans, les Capitals ont ouvert la marque grâce au premier but de Tom Wilson à 5:52 de la période médiane.

Pierre-Luc Dubois a riposté avec son premier but en carrière en matchs éliminatoires, avec des aides de Panarin et de Seth Jones moins de cinq minutes plus tard.

Le défenseur John Carlson a redonné les devants aux Capitals à 14:43 de la deuxième période, mais Panarin a de nouveau fait mal aux Capitals en inscrivant son deuxième des séries tôt en troisième période.

Alex Ovechkin a récolté des mentions d’aide sur les deux buts des Capitals.

Après avoir remplacé Philipp Grubauer en troisième période du deuxième match, Braden Holtby a amorcé la rencontre dans les filets des Capitals. Il a fait face à 26 tirs.

Sergei Bobrovsky a repoussé 29 rondelles après une performance de 54 arrêts dans la victoire de 5-4 des Blue Jackets lors de la deuxième rencontre, dimanche.