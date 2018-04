PITTSBURGH — Le lanceur Chad Bettis a franchi la septième manche et combiné ses efforts à ceux de trois releveurs pour concéder cinq coups sûrs aux Pirates de Pittsburgh dans un gain de 2-0 des Rockies du Colorado mardi soir.

Le match s’est joué sous la neige au PNC Park, et bien que l’on ait annoncé une foule de 8869 spectateurs, il semblait y en avoir moins de 2000 dans les gradins.

Bettis a concédé les cinq coups sûrs des Pirates en sept manches et un tiers, en plus de deux buts sur balles. Il a inscrit trois retraits sur des prises.

Bryan Shaw et Jake McGee ont fait le pont jusqu’à Wade Davis, qui a été parfait en neuvième pour son huitième sauvetage de la saison, un sommet dans la Ligue nationale.

Alors qu’ils achèvent une séquence de sept matchs à l’étranger, les Rockies ont récolté une cinquième victoire en six parties et présentent une fiche globale de 9-4 loin de leur domicile.

Trevor Williams (3-1) a lancé pendant six manches, en manches courtes malgré une température d’un degré Celsius lorsque a été effectué le premier lancer.

Il a alloué deux points et quatre coups sûrs, et a accordé un grand total de cinq points en quatre départs jusqu’à maintenant en 2018.

Carlos Gonzalez, en première manche, et Ryan McMahon, en quatrième, ont fait marquer les points des Rockies.

Nationals 5 Mets 2

Gio Gonzalez a porté sa fiche au Citi Field à 11-1 en guidant les Nationals de Washington à la victoire face aux Mets de New York, 5-2.

En 16 départs au stade des Mets, Gonzalez (2-1) montre une moyenne de 1,78. Mardi, il a donné deux points et huit coups sûrs, en cinq manches et un tiers.

Trois releveurs ont préparé le terrain pour Sean Doolittle, qui a signé un troisième sauvetage.

Trea Turner a réussi deux doubles et un simple, en plus de soutirer un but sur balles. Il a volé un huitième but et a marqué deux fois.

Bryce Harper a frappé un ballon sacrifice, produisant un 18e point cette saison. Pedro Severino a produit deux points avec un simple et un optionnel.

Zack Wheeler (1-1) a donné trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.

Les Mets (12-3) perdaient un deuxième match de suite pour la première fois cette saison.

Reds 0 Brewers 2

Eric Thames a frappé un circuit de deux points et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Reds de Cincinnati, 2-0.

Thames a obtenu un sixième coup de canon en sixième, après un but sur balles accordé à Lorenzo Cain.

Junior Guerra n’a donné qu’un simple et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers, retirant sept frappeurs au bâton.

Dan Jennings (2-0) a terminé la sixième, Jeremy Jeffress a lancé en septième et Josh Hader a obtenu six retraits, inscrivant un deuxième sauvetage.

Sal Romano (0-2) a permis deux points et quatre coups sûrs en cinq manches.

Cincinnati (3-14) ratait une troisième occasion de mériter un deuxième gain de suite. Le club subissait un troisième blanchissage.

Phillies 5 Braves 1

Les Phillies de Philadelphie ont marqué quatre fois en 10e manche, l’emportant 5-1 face aux Braves d’Atlanta.

Rhys Hoskins et Maikel Franco ont fait la différence avec des doubles de deux points contre Jose Ramirez (0-2).

Franco en est déjà à 17 points produits, en 13 matches.

Preston Tucker des Braves a cogné un simple d’un point dès la première manche. Odubel Herrera a riposté avec un simple d’un point en troisième.

Le premier frappeur Cesar Hernandez a obtenu deux simples et deux buts sur balles, marquant deux fois. Le gain est allé au releveur Hector Neris (1-1).