NEW YORK — Les Yankees de New York ont consenti un contrat des ligues mineures au premier-but et voltigeur Adam Lind.

L’équipe a annoncé la nouvelle mercredi. Lind se rapportera au centre d’entraînement des Yankees à Tampa, en Floride.

Lind avait aussi accepté un contrat des ligues mineures avec les Yankees le 2 mars, mais il avait été libéré 12 jours plus tard. En cinq rencontres préparatoires, il avait frappé trois coups sûrs en 15 présences au bâton (,200).

Âgé de 34 ans, Lind a maintenu une moyenne de ,303 avec 14 circuits et 59 points produits en 116 rencontres avec les Nationals de Washington la saison dernière. En 12 campagnes en carrière dans les Ligues majeures avec les Blue Jays de Toronto, les Brewers de Milwaukee, les Mariners de Seattle et les Nationals, il présente une moyenne de ,272 avec 200 circuits et 723 points produits.