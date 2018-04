PHILADELPHIE — Matt Murray a repoussé 26 lancers et a inscrit un deuxième blanchissage en quatre rencontres dans cette série de premier tour de l’Association de l’Est, alors que les Penguins de Pittsburgh ont offert une autre leçon de hockey aux Flyers de Philadelphie dans une victoire de 5-0, mercredi.

Evgeni Malkin, Sidney Crosby et Phil Kessel ont récolté chacun un but et une aide pour les Penguins, qui mènent la série 3-1. Kristopher Letang et Riley Sheahan ont aussi touché la cible.

Crosby a inscrit son cinquième but de la série et est devenu le meilleur pointeur de l’histoire des Penguins en éliminatoires lorsqu’il a fait mouche en deuxième période pour porter la marque à 4-0. Crosby a devancé Mario Lemieux avec un 173e point en 152 matchs de séries. Lemieux avait récolté 172 points en seulement 107 matchs éliminatoires.

Brian Elliott a accordé trois buts sur 17 tirs en 28:04 de jeu, avant de céder sa place devant le filet des Flyers à Michal Neuvirth. Ce dernier a cédé deux fois contre 13 lancers.

Les trois victoires des Penguins dans la série ont été remportées par un pointage combiné de 17-1. Les Flyers ont seulement donné signe de vie lors du deuxième match, gagné 5-1 à Pittsburgh.

Les Penguins tenteront d’éliminer les Flyers vendredi, à Pittsburgh. Les doubles champions en titre de la coupe Stanley tentent d’atteindre le deuxième tour des séries pour une 11e fois en 12 campagnes.

Les Flyers s’étaient déjà tournés vers Neuvirth quand Crosby a marqué son but historique. Elliott a été chassé de son filet après avoir accordé un 14e but dans la série. Neuvirth n’a guère fait mieux, lui qui a perdu la rondelle de vue derrière son filet et avait la tête tournée du mauvais côté quand Crosby a marqué.

Les deux équipes étaient privées de rouages importants. Le centre des Flyers Sean Couturier s’est blessé à l’entraînement mardi lors d’une collision avec son coéquipier Radko Gudas. Du côté des Penguins, l’ailier Patric Hornqvist était absent en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

Les Penguins n’ont pas été perturbés par cette absence, tandis que les Flyers ont encore une fois mal paru.

Crosby a mis la table pour un but de Malkin en avantage numérique après seulement 4:33 de jeu en première période. Phil Kessel a ajouté son premier but du tournoi printanier à mi-chemin de l’engagement. Letang a ensuite mis fin à la soirée de travail d’Elliott en deuxième période.

Sheahan a tourné le fer dans la plaie tard en troisième période.

Pour sa part, Murray a été solide. Il a frustré Travis Konecny en échappée lors du deuxième vingt et l’attaquant des Flyers a donné un violent coup de bâton contre la patinoire pour évacuer sa frustration.