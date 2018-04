DENVER — Filip Forsberg a amassé un but et une aide, Pekka Rinne a stoppé 31 tirs et les Predators de Nashville ont résisté à la tentative de remontée de l’Avalanche du Colorado pour remporter le quatrième match de leur série de premier tour de l’Association de l’Ouest par la marque de 3-2, mercredi.

Colton Sissons et Craig Smith ont aussi touché la cible pour les Predators, qui mènent la série 3-1. Mattias Ekholm a récolté deux aides.

L’Avalanche accusait un retard de 3-0 après 40 minutes de jeu, mais Gabriel Landeskog, lors d’un avantage numérique de deux joueurs, et Alex Kerfoot ont fait bouger les cordages lors du dernier tiers. Rinne a toutefois été en mesure de fermer la porte par la suite.

«Ils nous ont placés dans les câbles rapidement, a dit l’attaquant de l’Avalanche Nathan MacKinnon. Nous n’avons pas eu le vent dans les voiles avant tard en troisième période, et c’était trop tard.»

Jonathan Bernier a accordé trois buts sur 26 tirs devant le filet de l’Avalanche. Il n’est pas revenu au jeu après le deuxième entracte en raison d’une blessure au bas du corps. Andrew Hammond a pris la relève et a effectué huit arrêts.

Le match no 5 sera présenté vendredi, à Nashville.

Les Predators souhaitaient éviter une reprise de la rencontre de lundi, quand l’Avalanche avait marqué trois fois en première période. Les visiteurs ont contrôlé le jeu dès la mise en jeu initiale.

«Une équipe doit réaliser parfois que tout n’est pas parfait, a dit l’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette. Vous voulez toujours travailler sur quelque chose, améliorer certains aspects de votre jeu. Chaque journée est nouvelle.»

Les Predators ont obtenu 1:20 de jeu à cinq contre trois tôt dans le match, mais Bernier a été intraitable.

Forsberg a finalement été récompensé pour ses efforts en marquant un but spectaculaire en première période, quand il a contourné le défenseur Duncan Siemens avant de battre Bernier.

Un bête revirement de l’Avalanche a mené au deuxième but des Predators à 7:18 du deuxième vingt. Forsberg a récupéré la rondelle le long de la rampe et a rejoint Sissons dans l’enclave. Ce dernier n’a pas raté sa chance et a marqué son troisième but de la série.

Smith a ensuite porté la marque à 3-0 un peu plus de quatre minutes plus tard quand il a hérité de la rondelle en sortant du banc des pénalités.

L’Avalanche a tenté de venir de l’arrière lors du dernier vingt, mais a finalement manqué de temps.