MAGNITOGORSK, Russie — Raphaël Lavoie a marqué deux buts, dont celui de la victoire, dans un gain de 6-4 du Canada contre les États-Unis au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Alexis Lafrenière, Liam Foudy, Kevin Bahl et Akil Thomas, dans un filet désert, ont complété la marque pour les vainqueurs. Oliver Wahlstrom, avec deux buts en avantage numérique, Joel Farabee et Jack Hughes ont répliqué pour les Américains.

Colten Ellis a effectué 31 arrêts devant la cage canadienne. Son vis-à-vis, Drew Deridder, a stoppé 19 tirs.

Le Canada a amorcé le dernier vingt fort d’une avance de 4-2, mais Wahlstrom et Hughes ont permis aux États-Unis de niveler la marque. Les Canadiens ont toutefois repris les devants moins de deux minutes plus tard, sur le deuxième but de la rencontre de Lavoie.

Les Américains, champions en titre, ont gagné sept des neuf dernières éditions de cette compétition. Le Canada n’a pas gagné depuis 2013. Il se retrouve souvent sans ses meilleurs éléments pour ce tournoi, puisque sa présentation a lieu en même temps que les séries éliminatoires des trois ligues canadiennes de hockey junior.

Le Canada disputera son deuxième match vendredi, contre le Belarus.

Dans les autres rencontres, la Finlande a vaincu la Slovaquie 5-2; la Suède a eu raison de la Suisse 3-1; et la Russie a disposé de la France 7-1.