P.K. Subban, des Predators de Nashville, Drew Doughty, des Kings de Los Angeles, et Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay sont les trois finalistes au trophée Norris remis au meilleur défenseur dans la Ligue nationale de hockey.

La LNH en a fait l’annonce en début de soirée jeudi.

Vainqueur en 2013 dans l’uniforme du Canadien de Montréal, Subban est finaliste pour la troisième fois de sa carrière, ayant également été en lice en 2015.

Subban a mené l’unité défensive la plus prolifique dans la LNH en amassant 16 buts, un sommet personnel en carrière, et 59 points. Le défenseur de 28 ans a passé plus de 1977 minutes sur la patinoire et a pris part aux 82 matchs de son équipe pour la troisième fois de sa carrière.

Il tentera de devenir le premier porte-couleurs dans l’histoire des Predators à remporter le trophée.

Pour Doughty, il s’agit d’une quatrième nomination à titre de finaliste. À l’instar de Subban, il tentera de remporter l’honneur pour la deuxième fois de sa carrière après avoir été l’heureux élu en 2016.

Le défenseur des Kings a mené la LNH avec un temps d’utilisation moyen de 26 minutes 50 secondes par rencontre et a aidé son équipe à remporter le trophée Jennings remis à l’équipe ayant accordé le moins de buts en saison.

Doughty a connu une saison remarquable à l’attaque avec une récolte de 60 points en 82 matchs, un sommet personnel en carrière. Il a atteint des jalons personnels en inscrivant son 100e but, sa 300e mention d’aide et son 400e point en carrière.

Quant à Hedman, il est finaliste pour une deuxième saison d’affilée et tentera de devenir le premier joueur du Lightning à mériter ce trophée.

Le Finlandais de 27 ans a mené les défenseurs du circuit avec 17 buts, à égalité avec Ivan Provorov des Flyers de Philadelphie, et Dougie Hamilton, des Flames de Calgary. Il s’est par ailleurs classé cinquième parmi les joueurs de sa position avec 63 points.

Cette récolte de points lui a permis de devenir le premier défenseur du Lightning à connaître deux saisons avec au moins 60 points.

Le vainqueur sera connu le 20 juin à Las Vegas.