WASHINGTON — Dwane Casey se rappelle de cette discussion avec DeMar DeRozan et Kyle Lowry, au début novembre.

Les Raptors concluaient un voyage couci-couça dans l’Ouest en Utah, et les joueurs étoiles n’étaient pas encore très à l’aise avec le nouveau style de jeu, axé sur plus de passes.

Casey leur a demandé d’être patients et ce printemps, le club en rapporte les fruits. Toronto s’amène à Washington en avance 2-0 dans la série face aux Wizards au premier tour, dans l’Est. Les matches 3 et 4 auront lieu vendredi et dimanche.

«C’était tôt dans la saison, a dit Casey, au sujet de la réunion mentionnée plus tôt. Ils ne s’étaient pas acclimatés au nouveau style, ils n’étaient pas certains de l’impact sur le nombre de tirs qu’ils pourraient tenter. Ils n’étaient pas sûrs si ça aiderait pour leurs contributions en attaque.

«Je les ai suppliés de donner une chance au nouveau système, de faire des efforts de bonne foi. Ils y ont adhéré pleinement et ç’a été énorme pour nous, pour nous permettre de changer un style qui a pourtant fait ses preuves la saison d’avant, en termes de chiffres. Ç’a fait toute une différence.»

On a demandé à Casey si l’un d’entre eux était plus réticent que l’autre, mais il a dit que non. Les Raptors venaient de perdre par 18 points à Denver mais à Salt Lake City, ils ont prévalu 109-100. Leurs 59 gains en saison régulière, un record d’équipe, ont valu au club la première position dans l’Est.

Au niveau des passes, les Raptors sont passés du dernier au cinquième rang dans la NBA, de la saison précédente à 2017-18.

L’organisation s’est tournée vers du basket à plusieurs passes et des tirs de trois points, voulant s’éloigner des séquences solo contre un rival.

Ça va bien à ce chapitre pour l’instant, en séries. Lowry et DeRozan ont totalisé 15 passes dans le match numéro 1. Dans chacune deux rencontres, six Raptors ont fourni au moins 10 points.

Casey s’attend à ce que les Wizards se battent farouchement au Capital One Arena. Il y a trois ans, Wasington a balayé Toronto dès le premier tour.

«Ç’a n’a pas été facile ici pour nous dans le passé, encore moins en séries, n’est-ce pas?, a t-il concédé. Mais l’endroit et l’adversaire, ce n’est pas important. Nous devons nous occuper de nos propres affaires: bien se préparer, exécuter les jeux et garder la soif de gagner. Les Wizards vont être coriaces.»

Toronto a signé 25 gains à l’étranger, deux victoires de plus que le total des Wizards à la maison.

Les Wizards semblent relaxes. John Wall a fait remarquer que le club avait le même retard en deuxième ronde l’an dernier, avant de niveler la série 2-2 contre les Celtics. Boston a toutefois remporté la série en sept matches.

«Vous voulez toujours éviter un tel déficit mais nous devons y faire face, a dit Wall. Nous sommes des joueurs très fiers et très confiants. Nous pensons encore pouvoir remporter la série. Nous savons que la foule va être formidable. De notre côté, nous devons avoir plus d’énergie et plus de concentration.»