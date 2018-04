WINNIPEG — Blake Wheeler, le capitaine des Jets de Winnipeg, ne s’inquiétait pas trop de savoir que le défenseur Sami Niku pourrait être appelé à participer à la cinquième rencontre de leur série de premier tour face au Wild du Minnesota.

«Sami Niku a participé à un match dans la LNH et il a marqué un but», a lancé Wheeler avec le sourire aux lèvres lorsqu’un journaliste lui a demandé de parler de ses attentes dans l’éventualité où Niku allait jouer.

Ce but de Niku a été marqué au Centre Bell, aux dépens de Carey Price, lors de la visite des Jets le 3 avril dernier.

Jeudi, Niku a été rappelé du Moose du Manitoba, où il a récolté 54 points en 76 matchs et mérité le titre de défenseur par excellence dans la Ligue américaine.

Le Finlandais de 21 ans pourrait disputer un premier match en carrière lors des séries éliminatoires vendredi, à titre de remplaçant de Josh Morrissey.

Les joueurs des Jets ont paru détendu après l’entraînement de l’équipe jeudi, au lendemain de la suspension d’un match imposée à Morrissey pour son double-échec dans le cou du centre Eric Staal dans le gain de 2-0 des Jets mardi.

Morrissey s’est entraîné avec l’équipe mais n’a pas rencontré les journalistes. L’entraîneur-chef Paul Maurice a déclaré qu’il n’avait pas parlé à son défenseur, mais il avait l’impression que Morrissey acceptait la tournure des événements.

«Il est arrivé avec le sourire. Ça fait partie de sa routine habituelle», a décrit Maurice.

L’absence de Morrissey, un joueur constant qui évolue au sein du premier tandem en compagnie de Jacob Trouba, est perçue comme un autre test pour une formation qui a combattu de l’adversité en raison de l’absence d’autres joueurs.

«Nous sommes habitués, a affirmé Maurice. Lorsqu’un joueur doit s’absenter, ça ne cause pas de vagues ici. Des joueurs ont joint la formation et ont bien fait… et tous les autres qui sont demeurés au sein de notre formation ont pris les bouchées doubles. Mais il n’y a pas de doute qu’un joueur comme Josh va nous manquer.»

Les Jets ont déjà perdu le défenseur Tyler Myers, blessé au bas du corps lors du troisième match. Il n’a pas patiné jeudi, ni les défenseurs Tobias Enstrom et Dmitry Kulikov, également blessés.

Interrogé sur le statut de Myers en prévision du duel de vendredi, Maurice n’a exclu aucun de ses joueurs.

De leur côté, les joueurs du Wild se sont entraînés au Minnesota jeudi. L’entraîneur-chef Bruce Boudreau a remplacé le défenseur recrue Carson Soucy par Ryan Murphy et a ajouté l’attaquant Kyle Rau.

«Nous n’avons pas marqué lors du dernier match et Murphy est excellent pour transporter la rondelle», a expliqué Boudreau.

De retour devant leurs partisans, les Jets mènent la série 3-1 et auront donc l’occasion d’accéder au deuxième tour.