NEW YORK — Les Eagles de Philadelphie, champions en titre du Super Bowl, inaugureront la saison 2018 de la Ligue nationale de football en accueillant les Falcons d’Atlanta le jeudi 6 septembre.

Le week-end inaugural verra aussi les Packers de Green Bay recevoir les Bears de Chicago lors du premier duel présenté un dimanche soir.

Le programme double du premier lundi de la saison mettra aux prises les Jets de New York et les Lions de Detroit, en début de soirée, suivi d’un affrontement entre les Rams de Los Angeles et les Raiders d’Oakland.

Le calendrier de la NFL, rendu public jeudi soir, prévoit quatre rencontres en terres internationales, dont une entre les Eagles et les Jaguars de Jacksonville le 28 octobre au mythique Wembley Stadium à Londres.

Une semaine plus tôt, dans la même enceinte, les Titans du Tennessee joueront le rôle de visiteurs contre les Chargers de Los Angeles. Le 14 octobre, le nouveau stade du Hotspur de Tottenham, également à Londres, deviendra le domicile des Raiders le temps d’un match, contre les Seahawks de Seattle.

Par ailleurs, pour une troisième année d’affilée, la NFL se déplacera à Mexico, cette fois pour un duel entre les Chiefs de Kansas City et les Rams le lundi 19 novembre.

Parmi les rencontres qui devraient retenir l’attention des amateurs, les Jaguars auront l’occasion de prendre leur revanche sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en fin d’après-midi de la deuxième semaine d’activités.

Comme c’est l’habitude depuis plusieurs saisons, la journée de l’Action de grâce aux États-Unis sera pimentée par des matchs à Detroit (contre les Bears), à Dallas (contre les Redskins) et un troisième en soirée alors que les Falcons visiteront les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Le calendrier régulier prendra fin le 30 décembre avec 16 matchs intra-division, dont un qui pourrait être présenté en soirée mais qui sera déterminé après la semaine 16, selon les luttes les plus serrées au classement.

Les séries éliminatoires vont commencer le samedi 5 janvier et le Super Bowl sera disputé à Atlanta le 3 février.