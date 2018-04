SAN ANTONIO — Grayson Murray a corrigé un défaut dans son élan et frappé la balle avec suffisamment d’autorité pour ramener une carte de 67 et prendre l’avance à l’issue de la première ronde de l’Omnium de golf du Texas, jeudi.

Malgré les conditions venteuses qui sévissaient sur le parcours AT&T Oaks Course at the TPC San Antonio, Murray a inscrit sept oiselets. Sa fiche de cinq coups sous la normale lui a permis de se donner une avance d’un coup sur cinq joueurs, dont Keegan Bradley et Billy Horschel.

Des cinq Canadiens inscrits au tournoi, David Hearn et Corey Conners ont été les meilleurs avec des rondes identiques de 70, qui les laissent ex-aequo en 12e place.

Ben Silverman a joué 71, un coup de mieux que Mackenzie Hughes tandis que Nick Taylor a connu des ennuis au point de signer une carte de 76 qui le laisse au 126e échelon.