CHICAGO — Dominant à son 100e départ avec les Cubs de Chicago, Jon Lester n’a concédé que deux coups sûrs en six manches et Jason Heyward a claqué un circuit de deux points dans une victoire de 8-5 contre les Cardinals de St. Louis jeudi après-midi.

Kris Bryant et Kyle Schwarber ont ajouté deux points produits chacun pour les Cubs, qui menaient déjà 6-1 après deux manches de jeu.

Tous les partants des Cubs ont obtenu au moins un coup sûr. Anthony Rizzo en a amassé trois pendant que Heyward, Schwarber et Javier Baez en récoltaient deux chacun.

Lester (2-0) n’avait pas donné de coup sûr jusqu’à ce que Jedd Gyorko ne frappe une flèche au champ gauche après un retrait en cinquième. Le vétéran gaucher a alloué un point non mérité en première manche, inscrit sept retraits sur des prises et accordé un but sur balles.

Parfait en neuvième, Brandon Morrow a signé un troisième sauvetage en autant d’occasions.

Dix des 16 premiers frappeurs des Cubs ont atteint les sentiers contre Luke Weaver (2-1), victime de six points et neuf coups sûrs en quatre manches de travail.

Avant ce match, il n’avait donné que quatre points en 17 manches et un tiers.

Pirates 0 Phillies 7

Jake Arrieta a connu le genre de sortie qui a fait sa renommée dans une victoire convaincante des Phillies de Philadelphie contre les Pirates de Pittsburgh, 7-0.

En plus de retirer 10 frappeurs au bâton, Arrieta (2-0) a permis un seul coup sûr et deux buts sur balles, en sept manches.

Le seul coup sûr a été le simple de Francisco Cervelli à l’avant-champ, en deuxième. Le club local a ensuite marqué cinq points en fin de manche.

Rhys Hoskins a d’abord frappé un circuit. Cesar Hernandez, le premier frappeur, a porté le score à 4-0 avec un simple de trois points, puis Odubel Herrera a ajouté un simple opportun.

Herrera a claqué un autre simple d’un point en cinquième, avant celui de J.P. Crawford

Philadelphie (11-7) n’a pas perdu deux matches de suite depuis plus de deux semaines. Les Phillies ont un rendement de 6-1 à la maison.

Jameson Taillon (2-1) a donné cinq points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et un tiers.

Mets 4 Braves 12

Preston Tucker a établi un sommet personnel avec cinq points produits et les Braves d’Atlanta ont écrasé les Mets de New York, 12-4.

Le voltigeur de gauche a fourni un double de deux points en troisième, puis un double de trois points en septième.

Kurt Suzuki a connu une soirée de trois coups sûrs, trois points produits et trois points marqués. Il a notamment claqué une longue balle de deux points.

Fraîchement rappelé des mineures, Matt Wisler (1-0) n’a alloué qu’un point et deux coups sûrs en sept manches. Il a retiré huit frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles. Wisler a disposé des 11 premiers frappeurs des Mets, avant un simple d’Asdrubal Cabrera.

Todd Frazier et Adrian Gonzalez ont frappé des circuits en solo dans une cause perdante. Matt Harvey (0-2) a permis six points en autant de manches.