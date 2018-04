COLUMBUS, Ohio — Evgeny Kuznetsov a inscrit un but et deux mentions d’aide, Braden Holtby a bloqué 23 tirs et les Capitals de Washington ont défait les Blue Jackets de Columbus 4-1 jeudi soir.

Avec cette deuxième victoire consécutive au Nationwide Arena, les Capitals ont réussi à égaler leur série quatre de sept à deux parties de chaque côté après avoir perdu les deux premiers duels à domicile, chaque fois en prolongation.

Les Capitals seront de retour devant leurs partisans pour y jouer le cinquième match samedi après-midi. La sixième rencontre aura lieu à Columbus lundi soir.

Tom Wilson (2e) et Alexander Ovechkin (3e) ont contribué à ce gain avec un but et une aide chacun. T.J. Oshie (2e) a complété la marque pour la troupe de Barry Trotz.

Les Blue Jackets avaient effacé deux déficits de plus d’un but pour gagner les deux premières parties dans la capitale américaine. Lorsque la série a déménagé à Columbus mardi, les Capitals ont mérité une première victoire, en deuxième période de prolongation.

Le quatrième rendez-vous entre les deux rivaux de la section Métropolitaine a manqué l’intensité des trois premiers. Et cette fois-ci, les Blue Jackets n’ont pas réussi à effacer le déficit de 0-3 devant lequel ils se sont retrouvés après le but d’Ovechkin à 2:49 du troisième vingt.

Leur seul but a été l’oeuvre de Boone Jenner, son premier des présentes séries, à 6:22 de la troisième période.

Le gardien Sergei Bobrovsky a réalisé 29 arrêts.