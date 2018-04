LONDRES — Arsène Wenger quitte Arsenal après 21 saisons, mettant fin à un règne révolutionnaire au cours duquel il a introduit de nouvelles méthodes à la Premier League et est devenu l’entraîneur du club ayant connu le plus de succès.

Même si le Français de 68 ans en a fait l’annonce vendredi, son règne à la tête d’Arsenal — le plus long parmi les entraîneurs actifs en Angleterre — prendra fin à la conclusion de la présente campagne.

Le règne de Wenger se terminera toutefois dans le tumulte, alors que les partisans du club sont de plus en plus mécontents du niveau de compétitivité d’Arsenal en Premier League et sur la scène continentale.

Arsenal n’a pas remporté le championnat de la Premier League depuis 2004, plus haut fait d’armes de Wenger, qui était alors devenu seulement le deuxième entraîneur de l’histoire du circuit anglais à franchir une saison sans subir de défaite.

Ce troisième titre de Wenger l’a aidé à le protéger de la critique. Son pouvoir a été amenuisé au cours des dernières années, alors que de nouveaux dirigeants se sont greffés au club.

En annonçant son départ, Wenger renonce ainsi à compléter le contrat de deux ans qu’il a signé après avoir remporté une septième FA CUP — un record — en mai dernier.

«Après avoir longuement réfléchi et avoir discuté avec le club, j’estime que c’est le bon moment pour moi de quitter mes fonctions à la fin de la saison, a indiqué Wenger dans un communiqué publié sur le site internet d’Arsenal. C’est un immense privilège que d’avoir pu servir le club pendant de si nombreuses années. C’est avec un plein engagement et en toute intégrité que j’ai dirigé ce club.

«Je demande à nos partisans de se rallier derrière l’équipe afin de terminer sur une bonne note. À tous les partisans d’Arsenal, prenez soin des valeurs du club. Vous aurez à jamais tout mon amour et mon appui.»

Wenger a réuni ses joueurs vendredi pour leur annoncer son départ.

«Ça a été une rencontre émotive et ça prendra du temps avant de digérer tout ça. Mais pour l’instant, c’est de la tristesse qu’on ressent, a déclaré le capitaine d’Arsenal, Per Mertesacker. C’est la figure de proue de ce club. Plus de 20 ans, c’est impressionnant.»

Le milieu de terrain Jack Wilshere sait cela plus que quiconque, lui qui s’est joint à l’académie du club il y a 17 ans.

«Nous n’avions pas vu ça venir. Il avait toujours une année à son contrat, a-t-il dit. Depuis que je connais Arsenal, Arsène y a toujours été. Je suis triste et déçu de ne pas avoir pu lui donner la saison que nous souhaitions.»

Même si Arsenal occupe la sixième place de la Premier League, le club peut toujours terminer en beauté, puisqu’il est toujours dans la course en Ligue Europa.

«Nous devons gagner pour lui, afin de lui offrir la sortie qu’il mérite», a ajouté Wilshere.

Mais la présence d’Arsenal en Ligue Europa est aussi synonyme de la baisse de régime des dernières campagnes sous Wenger. Habitué de la Ligue des Champions, Arasenal a raté une première qualification en 20 ans en terminant cinquième de la Premier League l’an dernier.

De remporter la Ligue Europa est maintenant la seule façon qu’a Wenger d’assurer à son successeur de prendre part à la Ligue des Champions l’an prochain.

La recherche d’un successeur est donc amorcée à l’Emirates Stadium, où Wenger a laissé son empreinte partout. Parmi les favoris à la succession se trouvent les Allemands Thomas Tuchel, qui a quitté le Borussia Dortmund l’an dernier, ainsi que l’entraîneur de l’équipe nationale Joachim Löw.

Si Arsenal décide d’y aller avec un choix populaire, le club pourrait bien se tourner vers Patrick Vieira. Le milieu de terrain, l’une des premières acquisitions de Wenger en 1996, a gagné trois titres de Premier League aux côtés du mythique entraîneur. Il fait actuellement ses classes à la tête du New York City FC de la Major League Soccer.

Wenger est entré en poste en octobre 1996, alors à titre de premier entraîneur étranger d’Arsenal, à la suite des succès obtenus à Monaco et un passage au Japon, au Grampus Eight. Plutôt inconnu, il a rapidement gagné le respect de ses pairs en aidant à moderniser le football anglais dans les premières années de la Premier League, notamment en apportant de nouvelles méthodes basées sur la science du sport.

L’ajout des Vieira, Nicolas Anelka, Emmanuel Petit et Thierry Henry a fait en sorte qu’Arsenal se hisse tout au haut du sommet du football anglais. Il y est demeuré jusqu’à ce que Wenger subisse les contrecoups économiques du déménagement de Highbury vers l’Emirates Stadium, en 2006, qui coïncide avec l’arrivée massive d’investisseurs étrangers, notamment à Chelsea et Manchester City, transformant la composition de ces clubs.