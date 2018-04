PHILADELPHIE — Odubel Herrera a cogné un triple d’un point en huitième manche et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 2-1, vendredi.

Herrera, Cesar Hernandez, Carlos Santana et Maikel Franco ont frappé deux coups sûrs chacun pour les Phillies, qui ont gagné neuf de leurs 11 derniers matchs. Les Phillies ont une fiche à domicile de 7-1, leur meilleur début de saison devant leurs partisans depuis 1981.

La victoire est allée au dossier de Luis Garcia (2-1), qui a blanchi les Pirates en début de huitième manche. Hector Neris a fermé les livres en neuvième et a ajouté un troisième sauvetage à sa récolte saisonnière.

Hernandez a amorcé la fin de la huitième manche en frappant un double. Un retrait plus tard, Herrera a claqué un tir de George Kontos (1-2) en lieu sûr le long de la ligne du premier but, ce qui a permis à Hernandez de croiser le marbre et d’offrir une avance de 2-1 aux Phillies.