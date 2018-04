DÉTROIT — Nicholas Castellanos a étiré les bras et produit trois points dans la victoire à sens unique de 12-4 des Tigers de Detroit contre les Royals de Kansas City, samedi.

Les Tigers ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Ils ont brisé l’égalité de 3-3 en marquant trois points en cinquième manche, à l’occasion d’un match où les deux partants ont été brouillons.

Mike Fiers (2-1) a distribué deux points mérités et 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers sur la butte pour les Tigers, et le partant des Royals Danny Duffy (0-3) a distribué six points et 10 coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.

Warwick Saupold a été parfait en deux manches et un tiers pour signer son premier sauvetage en carrière.

Abraham Almonte a riposté avec trois coups sûrs pour les Royals, qui ont perdu 10 de leurs 11 derniers affrontements. Les Royals avaient mis un terme à une série de neuf revers vendredi soir lorsqu’ils sont venus de l’arrière en neuvième manche pour partager les honneurs d’un programme double.