NEW YORK — Aaron Judge a frappé un circuit en début de match aux dépens de Marcus Stroman et a plus tard croisé le marbre sur un jeu controversé lors d’une sixième manche de sept points dans un gain sans équivoque de 9-1 des Yankees de New York contre les Blue Jays de Toronto samedi après-midi.

Judge a permis aux Yankees de prendre une avance de 2-0 grâce à son sixième circuit de la saison, avec un coéquipier sur les sentiers, en troisième manche.

Pour Judge, il s’agissait d’un septième coup sûr en carrière contre Stroman (0-2), incluant quatre coups de circuit, en 16 présences au marbre.

Le score était de 3-1 en sixième manche lorsque les Yankees ont placé trois coureurs sur les sentiers alors qu’il n’y avait toujours pas de retrait. Aaron Hicks a frappé un roulant le long de la ligne de démarcation du premier coussin et Stroman a lancé la balle du revers en direction du receveur Luke Maile dans l’espoir d’obtenir un retrait au marbre.

La balle est sortie du gant de Maile pendant que Judge était déclaré sauf au marbre. Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a contesté la décision de l’arbitre du marbre, prétendant que son receveur avait possession de la balle.

Le joueur recrue Miguel Andujar a ajouté un double bon pour trois points et Judge a couronné la poussée avec un simple bon pour un point.

Jordan Montgomery (2-0) a lancé pendant six manches, concédant un point et quatre coups sûrs.

Il a su limiter les dégâts même s’il a concédé trois buts sur balles et permis au premier frappeur des Blue Jays de se rendre sur les coussins lors de trois manches consécutives.

En troisième, notamment, les Blue Jays ont placé trois coureurs sur les sentiers avec un seul retrait. Montgomery a tiré les marrons du feu à l’aide d’un retrait au bâton et d’une chandelle.

Par la suite, Montgomery et deux releveurs ont uni leurs efforts pour retirer les 15 derniers frappeurs qu’ils ont affrontés.

Quant à Stroman, il a été victime de huit points, dont six mérités, en cinq manches et un tiers. Sa moyenne de points mérités s’élève maintenant à 8,55.