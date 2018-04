RIDGEDALE, Mo. — Les champions en titre Vijay Singh et Carlos Franco ont remonté la pente pour s’emparer de la tête au tournoi des Légendes du golf du circuit des Champions de la PGA, samedi.

Singh et Franco ont joué 47 (moins-7) sur le parcours de normales-3 Top of the Rock et ils ont montré un pointage cumulatif de moins-19, un coup de mieux que les duos David Toms-Steve Flesch et Paul Broadhurst-Kirk Triplett.

Toms et Flesch ont aussi joué 47 alors que Broadhurst et Triplett ont remis une carte de 33 sur le parcours Mountain Top, composé de 13 normales-3.

Singh et Franco tentent de devenir la première paire de golfeurs à défendre son titre avec succès depuis Jim Colbert et Andy North, en 2011. Singh a remporté la Classique Toshiba en mars et il s’agissait de son seul sacre chez les séniors.

Tom Lehman et Bernhard Langer ont bouclé le parcours Mountain Top en 34 coups pour rejoindre les Espagnols Miguel Angel Jimenez et Jose Maria Olazabal à moins-17, au quatrième échelon.