STUTTGART, Allemagne — Petra Kvitova a défait Angelique Kerber 6-2 et 6-2 et les Tchèques ont atteint la finale de la Fed Cup, dimanche, victorieuses 4-1 devant les Allemandes.

Kvitova a prévalu pour une avance de 3-1, puis Katerina Siniakova et Barbora Strycova ont gagné en double. Elles menaient 7-5 lors du retrait de Julia Goerges et Anna-Lena Groenefeld, après 37 minutes.

La République tchèque accède à la confrontation ultime pour la sixième fois en huit ans. Le pays a tout raflé en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.

Les États-Unis seront leurs rivales en finale les 10 et 11 novembre, en République tchèque. Les Américaines sont les championnes en titre.

Kvitova a récolté cinq bris et sept as, dans un duel opposant des gagnantes de deux tournois majeurs.

«J’étais confiante d’avoir tous les atouts pour gagner, mais je savais que je devais y aller à fond dès le départ», a dit Kvitova.

Plus tôt dimanche, Goerges avait battu Karolina Pliskova 6-4, 6-2.

En France, Madison Keys a donné une avance déterminante de 3-1 aux Américaines, infligeant un revers de 7-6 (4) et 6-4 à Pauline Parmentier.

Keys perdait 4-1 en première manche. Un revers trop long de Parmentier a scellé le débat, après une heure et 36 minutes de jeu.

Sloane Stephens avait placé les Américaines aux commandes en battant Kristina Mladenovic, 6-2 et 6-0. Cinquante-quatre minutes ont suffi à la reine de Flushing Meadows, qui a mérité cinq bris.

À Wollongong, près de Sydney, Ashleigh Barty et Daria Gavrilova ont remporté leurs matches de simples et l’Australie s’est qualifiée pour le groupe mondial l’an prochain, battant les Néerlandaises 4-1.

Barty a vaincu Lesley Kerkhove 6-4, 6-2, puis Gavrilova a eu raison de Quirine Lemoine, 6-3, 6-2. Gavrilova et Aiava Destanee ont mis la touche finale avec un gain de 6-3 et 6-2 face à Kerkhove et Demi Schuurs.