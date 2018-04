BALTIMORE — Jose Ramirez a produit trois points avec deux circuits et les Indians de Cleveland ont défait les Orioles de Baltimore 7-3, dimanche.

Ramirez a nivelé le score avec une claque en solo en quatrième et cinq manches plus tard, sa frappe de deux points a bonifié l’avance des visiteurs à 6-3. Yan Gomes a ajouté un point avec un double, son troisième coup sûr de la journée.

Ramirez en est déjà à sept longues balles cette saison.

Corey Kluber (3-1) a espacé trois points et six coups sûrs en sept manches, signant une troisième victoire de suite. Il a retiré quatre frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles.

Andrew Cashner (1-3) a alloué quatre points et huit coups sûrs en six manches.

Manny Machado a frappé deux circuits en solo pour les Orioles, battus pour la huitième fois à leurs neuf derniers matches. Ils ont permis au moins sept points dans la moitié de ces revers.

Royals 8 Tigers 5

Mike Moustakas a brisé l’impasse avec un circuit de trois points en septième et les Royals de Kansas City ont vaincu les Tigers de Detroit, 8-5.

Abraham Almonte a placé les Royals aux commandes 5-2 avec un grand chelem, en sixième, mais les Tigers ont répliqué avec trois points à leur prochain tour au bâton.

En septième, Drew VerHagen (0-1) a concédé deux buts sur balles avant le circuit de Moustakas, contre Buck Farmer. Moustakas a frappé en lieu sûr à ses 14 derniers matches.

Kevin McCarthy (1-0) a lancé en sixième manche. Il est le premier releveur des Royals à signer un gain en 2018.

Francisco Liriano des Tigers a excellé pendant cinq manches, n’accordant pas de coup sûr avant le circuit de Whit Merrifield, le premier frappeur en sixième.

Twins 6 Rays 8

Carlos Gomez a cogné un circuit de deux points en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont complété le balayage de leur série de trois rencontres face aux Twins du Minnesota en l’emportant 8-6.

C.J. Cron a amorcé la neuvième avec un simple aux dépens d’Addison Reed (0-1). Gomez, qui était coincé dans une séquence de 2-en-38, a envoyé le tir suivant par-dessus le mur au champ gauche.

La victoire est allée au dossier d’Alex Colome (2-2), qui a retiré les trois frappeurs des Twins sur des prises en début de neuvième.

Brian Dozier a cogné deux simples pour les Twins, fracassant un record d’équipe en frappant au moins un coup sûr dans un 16e match d’affilée en début de campagne. Kirby Puckett (1994) et Josh Willingham (2012) partageaient l’ancien record de 15 rencontres.

Adeiny Hechavarria a frappé un circuit de trois points pour les Rays.