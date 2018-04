TOKYO — Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont eu droit à un avertissement: préparez-vous à répondre à des questions difficiles.

C’est le message de John Coates, membre du CIO et président de la commission d’inspection, lors de sa visite à Tokyo dans le cadre d’une nouvelle «revue de projet» du CIO avant les Jeux de 2020.

Coates a déclaré qu’il y aurait des questions plus pointues à la suite de plaintes émises par plusieurs fédérations internationales au sujet du rythme des préparatifs au Japon.

«Nous entrons également dans une phase où leurs questions vont devenir de plus en plus urgentes et pragmatiques, notamment concernant les transports, le logement, les sites de compétition, a expliqué l’Australien. Vous entrez maintenant dans la phase opérationnelle.»

Coates et les organisateurs locaux se sont rencontrés, lundi, et tiendront une conférence de presse, mardi, pour répondre aux questions sur les préparatifs qui, malgré les plaintes, semblent sur la bonne voie à plus de deux ans de l’événement.

Coates a ajouté: «vous devez être prêts à répondre aux questions quand elles sont soulevées» au risque de perdre la confiance.

Coates a rappelé aux organisateurs que des représentants des 206 comités olympiques nationaux se rendront à Tokyo plus tard cette année «et ils ne vont pas se gêner, ils vont vouloir des réponses.»