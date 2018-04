DENVER — Les Predators de Nashville sont parvenus à contrer la vitesse de Nathan MacKinnon et de l’Avalanche du Colorado.

Au prochain tour, il leur faudra composer avec le hockey physique de Dustin Byfuglien et des Jets de Winnipeg.

Il n’y a pas de mission facile à cette période de l’année.

«Ils sont imposants. Ils ont du talent. Et ils sont rapides, a déclaré l’attaquant Austin Watson, dimanche soir, après une victoire de 5-0 qui a permis aux Predators d’éliminer l’Avalanche en six matchs. Il nous faut nous reposer et nous préparer.»

Les Predators jouent présentement à la hauteur de l’équipe qui a participé à la finale de la Coupe Stanley il y a un an et remporté le trophée des Présidents cette saison. L’équipe maintient son rythme alors qu’elle se prépare pour sa série contre les Jets. Onze attaquants ont récolté au moins un point lors de la série contre l’Avalanche.

Et pour ne pas être en reste, les Jets ont misé sur une attaque diversifiée pour éliminer le Wild du Minnesota, 4-1.

«Nous avons vu comment ça s’est passé contre eux en saison régulière. Nous avons eu droit à de bons matchs de hockey, a rappelé Watson, dont l’équipe a compilé un dossier de 3-1-1 contre les Jets cette saison. Nous sommes enthousiasmes.»

La confrontation devant le filet devrait valoir le prix d’admission: Pekka Rinne contre Connor Hellebuyck.

Un finaliste au trophée Vézina contre un autre. Les deux se sont montrés solides lors de la série précédente. Rinne a repoussé 22 tirs lors d’une victoire de 5-0, dimanche, pour mettre fin à la série contre l’Avalanche. Hellebuyck a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,94 pour contribuer à l’élimination du Wild.

«À l’aube du deuxième tour, je pense que nous voulons offrir du très bon hockey défensif contre Winnipeg, a déclaré Rinne. Il s’agit de l’une des meilleures équipes de la ligue. Ils sont capables de marquer des buts, ont beaucoup de talent à l’attaque et, comme pour nous, leur jeu défensif est un aspect très important. Je pense que ça va être très excitant, une bonne série.»

Les demi-finales de l’Association Ouest présentent un peu d’histoire: ce n’est que la troisième fois que les quatre finalistes de l’association sont en quête de leur première conquête de la coupe Stanley depuis l’adoption du format actuel des associations en 1974-1975, selon les informations fournies par la ligue. Ce scénario s’était également produit en 2012 (les Kings de Los Angeles ont gagné la coupe) et en 1984 (les Oilers d’Edmonton).

L’autre demi-finale de l’Association opposera les Knights de Vegas, une équipe d’expansion, aux Sharks de San Jose.

«À chaque fois que vous gagnez une série, vous vous sentez en confiance, a déclaré l’attaquant Nick Bonino des Predators. Nous allons être aussi confiants que possible contre les Jets. Nous savons à quel point ils sont bons.»

C’est un sentiment partagé par l’attaquant Filip Forsberg, qui a marqué quatre buts contre l’Avalanche.

«C’était un bon test pour nous. Ces gars-là ont offert du hockey tout en vitesse pendant six matchs, a note Forsberg. Nous avons essayé d’être aussi rapide que possible. Si nous pouvons démontrer cette vitesse au prochain tour, ce sera parfait.»

La défensive des Predators aura par ailleurs beaucoup de pain sur la planche avec les attaquants des Jets Patrik Laine, qui a marqué 44 buts en saison régulière, et Blake Wheeler (91 points).