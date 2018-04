CALGARY — Le joueur de ligne offensive Pierre Lavertu a annoncé sa retraite de la Ligue canadienne lundi, après quatre saisons avec les Stampeders de Calgary.

Lavertu a fait partie des étoiles de la section Ouest en 2015, mais des blessures l’ont limité à huit matches en 2016. Il a raté toute la saison 2017 à cause d’une entorse à la cheville.

Lavertu a disputé 44 matches avec Calgary, dont 41 en saison régulière. Il a aidé les Stampeders à remporter la coupe Grey en 2014.

«Pierre était un atout majeur sur le terrain et c’est très regrettable que des blessures ont écourté sa carrière, a dit le président et directeur général des Stampeders John Hufnagel, par communiqué. Je le remercie pour ses efforts et lui souhaite le meilleur dans le futur.»

Natif de Québec, Lavertu a été choisi premier au total en 2014 après s’être distingué avec le Rouge et Or, à l’Université Laval.

«J’ai travaillé fort en vue d’un retour mais après avoir consulté les médecins, il a été déterminé que ce ne serait pas possible de reprendre la forme à un niveau correspondant à mes attentes envers moi-même, a mentionné Lavertu. C’est difficile pour moi de me retirer du sport que j’aime, mais je vais toujours être un Stampeder.»