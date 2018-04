ALAMEDA, Calif. — Les Raiders d’Oakland se sont entendus avec le demi de coin Daryl Worley, lundi, un peu plus d’une semaine après avoir été libéré par les Eagles de Philadelphie en raison de son arrestation.

Les Eagles ont libéré Worley le 15 avril après que celui-ci eut été arrêté tout près du centre d’entraînement de l’équipe. La police a même été contrainte d’utiliser une arme à impulsion électrique après que le joueur se soit montré agressif. NFL Network avait même rapporté qu’une arme à feu avait été trouvée dans le véhicule de Worley.

La formation de Philadelphie avait acquis Worley un peu plus tôt dans la saison via une transaction qui a envoyé le receveur Torrey Smith aux Panthers de la Caroline. Choix de troisième ronde des Panthers en 2016, le demi de coin a réussi 150 plaqués, deux sacs du quart et trois interceptions en 31 parties.

Les Raiders ont également annoncé qu’ils ont choisi d’exercer l’année d’option prévue au contrat du receveur Amari Cooper. Après avoir récolté plus de 1000 verges de gain lors de ses deux premières saisons dans la NFL, Cooper a connu quelques difficultés l’an dernier, captant 48 passes pour 680 verges de gain. Il a également inscrit que sept touchés.