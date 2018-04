TORONTO — La série Toronto – Boston va se conclure par un match ultime.

Mitch Marner a brisé l’impasse à 13:25 en deuxième période et les Maple Leafs ont défait les Bruins 3-1, lundi, ce qui veut dire un septième match mercredi, au TD Garden. L’enjeu sera d’affronter le Lightning au deuxième tour.

L’ancien du CH Tomas Plekanec a été complice du but de Marner avant de marquer dans un filet désert, à 18:46 au troisième vingt.

William Nylander avait créé l’égalité tôt en deuxième période, 35 secondes après le but de Jake DeBrusk. Ce dernier a fait mouche tout de suite après une mise au jeu gagnée par David Krejci. Nylander a profité d’un rebond, après un tir de la ligne bleue de Jake Gardiner.

Avant le but de Marner, Frederik Andersen a aidé la cause torontoise avec de brillants arrêts contre Rick Nash, Brad Marchand et Patrice Bergeron.

Marner a saisi une rondelle libre dans l’enclave et a battu Tuukka Rask d’un revers, après que Marchand n’ait pu dégager.

Andersen a fait 32 arrêts, cinq de plus que Rask. Nikita Zaitsev a obtenu deux passes.

En avance 2-1, les Leafs ont failli marquer en désavantage numérique ( Marner, avoir retardé le match). Kasperi Kapanen a voulu convertir un deux contre un avec Connor Brown mais Rask a veillé au grain avec 4:40 au cadran, au troisième tiers.

Les Maple Leafs ont été blanchis en trois avantages avantages numériques, les Bruins en deux occasions du genre.

Les Leafs viennent de mettre bien du suspense avec deux gains d’affilée. Dans l’histoire de la LNH, les clubs ayant mené une série 3-1 l’ont remportée un peu plus de neuf fois sur 10.

Avant le match, on a observé un moment de silence à la mémoire des 10 victimes de l’attaque à la fourgonnette survenue au nord du centre-ville de Toronto, lundi après-midi. Un total de 15 personnes ont été blessées.