COLUMBUS, Ohio — Alex Ovechkin a fait mouche à deux reprises et Braden Holtby a repoussé 35 tirs pour permettre aux Capitals de Washington de passer au prochain tour grâce à une victoire de 6-3 sur les Blue Jackets de Columbus lors du sixième match, lundi soir.

Les Capitals se mesureront aux Penguins de Pittsburgh, champions en titre, au prochain tour. C’est la troisième fois consécutive que les deux équipes se rencontrent lors de la deuxième ronde des séries. Les Penguins ont remporté les deux derniers duels, en route vers la conquête de la Coupe Stanley.

Chandler Stephenson a touché la cible en plus de récolter une mention d’assistance, et Dimitry Orlov, Devante Smith-Pelly et Lars Eller ont également noirci la feuille de pointage pour les Capitals, qui n’ont jamais tiré de l’arrière dans cette rencontre après avoir signé un gain en prolongation lors du cinquième affrontement, samedi soir.

Nick Foligno a fait bouger deux fois les cordages, Pierre-Luc Dubois a aussi trouvé le fond du filet et Sergei Bobrovsky a réalisé 22 arrêts pour les Blue Jackets, qui se sont inclinés en première ronde des séries pour une deuxième saison d’affilée. Ils demeurent la seule concession de la LNH à n’avoir jamais remporté une série.

Les Capitals ont enchaîné quatre victoires après avoir baissé pavillon lors des deux premières rencontres de la série, en prolongation.