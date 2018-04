COLUMBUS, Ohio — Après avoir perdu leurs deux premiers matchs éliminatoires à domicile en prolongation, les Capitals de Washington ont retrouvé leur rythme qui est allé crescendo et il leur a permis d’éliminer les Blue Jackets de Columbus en signant quatre victoires d’affilée.

Et maintenant, ils chercheront à conserver cette intensité dans leur jeu alors qu’ils disputeront une série revanche contre les Penguins de Pittsburgh.

Les Capitals, qui ont malmené les Blue Jackets 6-3 lundi pour mettre fin à leur série de première ronde, voudront venger leurs éliminations en séries éliminatoires contre les Penguins des deux dernières saisons.

«J’ai hâte à cet affrontement, a déclaré Alex Ovechkin, l’attaquant étoile des Capitals qui a marqué deux buts lundi, dont son 50e match en séries éliminatoires. Ils savent comment jouer sous la pression. C’est une série importante pour nous.»

Le gardien Braden Holtby est venu en relève à un Philipp Grubauer chanchelant lors du deuxième match et il s’est montré solide pour le reste de la série. Il a effectué 35 arrêts, lundi, lors d’un match au cours duquel son équipe a été dominée 38-28 dans la colonne des tirs. Il a réalisé 15 arrêts à la troisième période lorsque les Blue Jackets ont augmenté la cadence dans l’espoir d’éviter l’élimination.

«Il a été fantastique, a reconnu Ovechkin. Il est le meilleur gardien de la ligue, il l’a montré aujourd’hui et il l’a montré pendant la série.»

Pour sa part, l’entraîneur Barry Trotz n’était pas encore prêt à parler des Penguins, lundi soir, après une série émotive.

«S’il vous plaît laissez-moi respirer, a-t-il dit. Nous n’avons pas eu l’occasion de reprendre notre souffle depuis le début de la série.»

Le brio des Capitals à museler l’avantage numérique des Blue Jackets s’est avéré un facteur déterminant dans la série. Alors que les Blue Jackets ont réussi quatre buts en huit opportunités avec l’avantage d’un joueur lors des deux premiers matchs, les Capitals les ont blanchis en 16 occasions lors des quatre suivants. Entre-temps, ils ont tiré profit des pénalités décernés à Columbus, obtenant des buts dans chacun des six matchs.

«Je crois qu’au début de l’année, peu de gens ont prédit que nous allions terminer au premier rang dans la section Métropolitaine, et nous l’avons fait, a déclaré Trotz. Ç’a été un test énorme pour nous, nous avons mal commencé et nous avons dû trouver la façon de nous en sortir.»

Trotz a souligné qu’il s’était appuyé sur les vétérans Ovechkin, Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov et d’autres pour garder le cap au fil d’une saison mouvementée.

«Nous avons connu beaucoup d’adversité au fil de la saison et dans le passé, et à certains égards cela nous a fait grandir, a-t-il déclaré. Nous savons que notre noyau de joueurs est vraiment, vraiment fort, ils croient les uns dans les autres. Nous avons beaucoup de jeunes dans ce vestiaire. Nous avons dû nous appuyer sur ce noyau pour aller de l’avant, et nous l’avons fait.»