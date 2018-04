FRIBOURG, Suisse — L’Australien Michael Matthews a remporté le prologue du Tour de Romandie, mardi, signant sa première victoire de la saison.

Matthews a devancé d’une seconde le Suisse Tom Bohli sur le parcours de quatre kilomètres disputé autour de Fribourg. Le Slovène Primoz Roglic a complété le podium.

Après une excellente année 2017, lorsqu’il a remporté deux étapes du Tour de France ainsi que le maillot vert décerné au meneur du classement par points, Matthews s’est fait discret ce printemps en Europe.

Le coureur de l’équipe Sunweb a confié à la télévision suisse que cette première victoire constitue un «immense soulagement».

Le Saguenéen Antoine Duchesne, de l’équipe Groupama-FDJ, a terminé au 56e rang à 24 secondes du vainqueur tandis que Hugo Houle, de Sainte-Perpétue et membre de l’équipe Astana, s’est classé 76e à 29 secondes.

La course de six jours disputée dans la partie francophone de la Suisse se poursuit mercredi avec une étape de 166 kilomètres entre Fribourg et Delemont avec au menu trois cols de deuxième catégorie.