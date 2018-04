MONTRÉAL — On aura droit à quelques nouveautés pour la troisième édition du Triathlon international de Montréal à la fin du mois d’août.

Huitième des neuf étapes de la Série mondiale ITU, l’événement montréalais s’étoffe avec notamment l’ajout de deux épreuves de course à pied de 5 et 10 km le vendredi soir sur le site du quai Jacques-Cartier du Vieux-Port et un triathlon en équipes le samedi matin.

«Le défi DBC est un triathlon en format sprint, c’est-à-dire 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Les équipes ont l’option de le faire soit à relais — 1 cycliste, 1 nageur et 1 coureur — ou ensemble, a expliqué le président et directeur-général de l’événement, Patrice Brunet.

«Ça peut être une équipe composée de trois, quatre, 10 personnes. Ils prennent le départ de natation tous ensemble, ensuite ils roulent ensemble en peloton et ils vont franchir la ligne d’arrivée de la course à pied ensemble. C’est le dernier membre du groupe qui arrête le chrono.»

Cette année, l’événement constitue aussi l’une des étapes du circuit panaméricain, réservé aux athlètes de la relève U-23.

L’an dernier, alors que Montréal faisait ses débuts au plus haut niveau des compétitions internationales de triathlon, l’événement a accueilli huit des 10 meilleurs de la spécialité, tant chez les hommes que chez les dames. Même si la confirmation des présences viendra seulement 30 jours avant la compétition, M. Brunet s’attend à une brochette d’athlètes aussi relevée les 25 et 26 août prochains.

L’Espagnol Javier Gomez Noya et l’Australienne Ashleigh Gentle l’avaient emporté l’an dernier.