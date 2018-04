NEW YORK — Au sein de sa collection d’items ayant appartenu à Babe Ruth, le Temple de la renommée du baseball dit posséder le bâton utilisé par Ruth pour frapper son 60e circuit — alors la marque absolue du baseball — en 1927.

Un collectionneur privé prétend aussi posséder ce bâton, qu’il compte vendre aux enchères. La firme PSA/DNA, l’une des firmes d’authentification les plus reconnues, appuie ses allégations.

La dispute remonte à plus de 90 ans, soit jusqu’au propriétaire original de chaque bâton et la façon dont il a prétendu l’obtenir.

Le bâton mis en vente par le collectionneur anonyme peut être retracé jusqu’à Joe E. Brown, le comédien spécialiste du vaudeville qui était un ami de Ruth. Brown a déclaré que Ruth, qui lui avait offert un bâton utilisé pour frapper trois circuits dans la Série mondiale de 1926, lui aurait personnellement donné le bâton de son 60e circuit de 1927. Le bâton est signé: «À Joe E. Brown de Babe Ruth».

Brown a ensuite légué son bâton à son fils Joe L. Brown, qui a été le directeur général des Pirates de Pittsburgh de 1955 à 1976. Le jeune Brown a plus tard vendu le bâton à un collectionneur.

Le bâton qui se trouve à Cooperstown a été cédé au musée par le journaliste sportif James Kahn, en 1939. Cité par l’Otsego Farmer, un quotidien de Cooperstownm Kahn a alors affirmé que le bâton lui avait été remis par Miller Huggins, alors gérant des Yankees de New York, le 30 septembre 1927.

«Des documents retracent l’histoire de ce bâton jusqu’à (Joe L.) Brown, qui a même parlé de ce bâton lors d’un déjeuner de presse en 1948, a déclaré Jon Taube, un expert de la compagnie PSA à l’Associated Press au cours d’un entretien téléphonique. Même avant cela, le bâton est mentionné comme provenant de sa collection en marge de célébrations soulignant le 100e anniversaire du baseball, en 1939. (…) Nous avons également une lettre de son petit-fils, Ty Brown, qui parle du bâton qu’on exhibait dans le temps des fêtes.»

Taube, qui a fait de nombreuses recherches au sujet des bâtons de Ruth, ne doute pas que Khan se trouve en possession d’un bâton utilisé par Ruth. Il ne croit toutefois pas que ce soit celui utilisé pour frapper le circuit record.

«Il me semble bien improbable que le 30 septembre 1927, Miller Huggins soit entré dans le vestiaire des Yanks, ait dit à Babe Ruth: ‘Babe! Donne-moi ce bâton avec lequel tu as battu le record de circuits’, pour ensuite le donner à un journaliste, a indiqué Taube à l’Associated Press. Il lui a donné un bâton, de cela, nous sommes convaincus. Mais lui a-t-il donné LE bâton du 60e circuit? J’ai de grands doutes à ce sujet.»

Autre complication dans le cas de Kahn: il a changé son histoire. Lorsque Brown lui a demandé d’où il tenait son bâton lors du fameux lunch de 1948, Kahn a alors dit que Ruth le lui avait donné.

«L’amitié qu’entretenait Ruth avec Brown et le fait qu’il lui avait déjà remis le bâton de la Série mondiale de 1926, explique Taube, et surtout que la saison n’était pas terminée quand Kahn dit que Huggins ou Ruth lui a remis le sien, nous ne croyons pas à cela.»

Le Temple de la renommée est confiant que le bâton en sa possession est celui utilisé par Ruth pour son circuit historique.

«Le musée du Temple de la renommée du baseball se consacre à préserver l’histoire du baseball, a déclaré par courriel Jon Shestakofsky, le vice-président aux communications et à l’éducation du Temple. L’une des responsabilités premières de l’institution est de s’assure que les artéfacts de notre collection soient présentés avec exactitude. Quand des recherches démontrent qu’un item a été mal identifié, ou qu’on nous présente des preuves réfutant l’authenticité d’un artéfact, nous apportons les changements nécessaires en toute transparence.

«Le Temple de la renommée est toujours très confiant de la provenance et de l’authenticité du bâton de notre collection. La position du musée n’a pas changé depuis qu’elle a acquis le bâton en 1939. En raison de l’absence de preuve lui prouvant le contraire, nous allons continuer d’affirmer que le bâton en notre possession est celui utilisé par Babe Ruth pour frapper son 60e circuit en 1927.»

Taube a indiqué ne pas être au courant d’un autre cas semblable pour des articles d’une si grande signification historique. Il a aussi clairement indiqué que son but n’était pas de remettre en doute le Temple de la renommée.

«J’ai beaucoup de respect pour cette grande institution, a-t-il dit. Vous devez comprendre qu’à l’époque, on donnait des items sans vraiment authentifier leur provenance. On disait au Temple: ‘Voici le bâton utilisé pour faire ceci; voici le gant qui a servi à untel’. On ne faisait pas de vérification. Personne n’est parfait.»

Les mises sur le bâton mis en vente par le collectionneur anonyme sont acceptées jusqu’au 18 mai sur le site Heritage Auctions. En toute transparence envers l’acheteur potentiel, l’histoire relatant l’existence du bâton se trouvant à Cooperstown est inscrite dans la description de l’item.