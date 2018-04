MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal viennent de connaître une séquence de trois saisons difficiles, dont une atroce campagne 2017, avec une fiche de 3-15. Qu’à cela ne tienne: le directeur général Kavis Reed aborde 2018 avec confiance.

«Premièrement, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour établir une ‘culture de la victoire’. Les joueurs autonomes que nous avons embauchés, non seulement ils sont de bons joueurs à leur position, mais ce sont des joueurs de caractère, qui démontrent du leadership dans le vestiaire et dans la communauté.

«Dans une ligue à neuf équipes, nous savons qu’on peut faire tourner le vent rapidement. Nous sommes confiants en nos transactions de l’hiver et nous croyons que notre personnel d’entraîneurs est de première qualité. Nous nous attendons à être une équipe gagnante très rapidement et à ce que la prochaine saison soit bien meilleure que l’an dernier.»

L’équipe revient tout juste d’un mini camp de trois jours en Floride la semaine dernière, où l’accent a été mis sur l’attaque.

«Le plus important était de nous assurer que les quarts-arrières participent au plus grand nombre de répétitions possible, afin que l’on puisse identifier qui allait continuer avec nous, a indiqué Reed au cours d’un entretien avec La Presse canadienne. Nous avons présentement sept quarts au sein de notre formation. Assurément, nous n’en aurons pas autant à l’ouverture du camp. Notre plan est de commencer la saison avec quatre quarts.»

Reed ne pouvait dire si quatre ou cinq quarts seraient invités au camp d’entraînement, qui se mettra en branle avec les tests physiques, le 19 mai prochain. Il se pourrait donc que les quarts présents à Montréal à cette date amorcent la saison avec le club.

Du lot, celui qui était davantage sous les feux de la rampe à Vero Beach est Josh Freeman, embauché en janvier dernier.

«Il était un peu rouillé au début, mais on pouvait s’attendre à ça, a dit Reed du quart qui n’a pas joué au niveau professionnel depuis 2015. Mais dès le deuxième jour, il était déjà bien meilleur et au troisième jour, nous avons vu toute l’étendue de son talent.»

Cela ne signifie pas que le poste de quart no 1 lui sera acquis. Matthew Shiltz, que l’on a pu voir à l’oeuvre dans quelques rencontres la saison dernière, a particulièrement impressionné.

«Nous sommes très heureux de ce que Matt a accompli, a admis le d.g. Premièrement, il a mis 15 livres de muscles sur sa charpente. Il était très mince et nous lui avions demandé de travailler là-dessus cet hiver. Il n’a pas chômé! Il a connu un excellent mini-camp. Il a démontré beaucoup de contrôle, une belle maîtrese de ses passes. Il se déplaçait aussi très bien et s’est immédiatement entendu avec notre groupe de receveurs.»

Bien que Shiltz n’a pas fait face aux défenses adverses, Reed estime que certaines choses ne mentent pas.

«Il y a des statistiques pour déterminer qu’un quart a bien fait dans un mini-camp comme celui-là. Sa prise de décision, par exemple. Même s’il n’y a pas de poursuivant, il reste qu’il doit se battre contre un chrono pour trouver ses receveurs disponibles. Il a démontré qu’il était également en contrôle du livre de jeux. Nous sommes très encouragés par les aspects mental et physique de son jeu.»

Satisfait de son personnel

Reed s’est également dit satisfait de son nouveau personnel d’entraîneurs. L’équipe de Mike Sherman — qui a dû s’absenter pour des raisons personnelles lors des dernières journées du camp — a montré qu’elle avait déjà accompli un travail de préparation considérable au cours de l’hiver, selon ce que Reed a été en mesure d’observer.

«C’est l’une des principales choses que je voulais voir, si le nouveau groupe avait développé une bonne complicité. Une bonne cohésion entre les entraîneurs est importante, car elle se transposera chez les joueurs.

«Notre personnel a fait un travail remarquable pour mettre en place un plan de travail efficace pendnat ces trois jours en Floride. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient être de bons enseignants, très positifs. Nos entraînements avaient beaucoup de rythme et les séances étaient dynamiques. Les joueurs dépensaient beaucoup d’énergie sur le terrain. On a vu un groupe d’entraîneurs qui étaient prêts à faire ce qu’il y a à faire autant sur le terrain qu’à l’extérieur.»

Par ailleurs, Reed et son groupe en ont profité pour préparer le repêchage à venir. Quatre positions notamment ont été identifiées comme prioritaires à renflouer.

«Nous allons toujours regarder en premier les lignes offensive et défensive, a expliqué Reed. C’est notre philosophie d’organisation. Nous allons toujours nous assurer d’avoir un joueur prêt à prendre la relève à ces positions. Notre groupe de receveurs doit être amélioré, ainsi que celui de nos secondeurs.»

Pour la première fois depuis que l’équipe est revenue à Montréal, en 1996, elle tiendra son camp d’entraînement au Stade olympique. Après les tests médicaux du 19, l’équipe sautera sur le terrain pour son premier entraînement dès le lendemain. Elle disputera son premier match préparatoire à Ottawa le 31, avant d’accueillir les Tiger-Cats de Hamilton le 9 juin.

Les Alouettes lanceront leur saison à Vancouver une semaine plus tard. Le premier match local aura lieu le 22 juin, contre les Blue Bombers de Winnipeg.