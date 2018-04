MONTRÉAL — Jennifer Abel et Meaghan Benfeito, ainsi que leurs coéquipiers de l’équipe canadienne, se mesureront aux meilleurs plongeurs au monde ce week-end dans le cadre des Séries mondiales de la FINA de Montréal, à la piscine du Parc olympique.

En plus d’Abel et Benfeito, les piliers de l’équipe canadienne qui en sont à leur quatrième cycle olympique en carrière, les Québécois Philippe Gagné (3 m, 3 m synchro), François Imbeau-Dulac (3 m, 3m synchro) et Pamela Ware (3 m) seront à surveiller, notamment. Ce sera aussi l’occasion d’observer de nouveaux venus, dont Caeli McKay, de Calgary, qui a remplacé Roseline Filion, partie à la retraite, aux côtés de Benfeito, et peut-être Mélissa Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant.

On ignore toujours si Citrini-Beaulieu, la coéquipière d’Abel au tremplin de 3 m synchro, sera en mesure de prendre part à la compétition. La semaine dernière, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Aaron Dziver avait indiqué qu’elle souffrait d’une déchirure aux abdos subie aux Jeux du Commonwealth et qu’une décision serait prise au courant de la semaine.

Les plongeurs canadiens sont de retour au pays après avoir pris part aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast, en Australie, du 4 au 15 avril, où ils ont amassé un total de six médailles (1 d’or, quatre d’argent et 1 de bronze) en huit épreuves à la piscine. Une récolte qui a satisfait Dziver.

Selon le principal intéressé, la compétition aux Séries mondiales de la FINA sera beaucoup relevée que celle aux Jeux du Commonwealth, puisqu’il s’agit d’une épreuve sur invitations à laquelle seule «la crème de la crème» peut participer. Ainsi, contrairement aux Jeux du Commonwealth, de nombreuses puissances en plongeon, dont la Chine, seront présentes dans la métropole. Il s’agira d’un bon test pour les représentants de l’unifolié afin de mesurer leur progression, à un peu plus de deux ans des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Les Séries mondiales de plongeon, qui se dérouleront du 27 au 29 avril, seront de retour dans la métropole annuellement jusqu’en 2021. Montréal est la deuxième ville canadienne à recevoir une compétition de cette envergure, après Windsor, en Ontario, qui l’a accueillie de 2014 à 2017.