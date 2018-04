CHICAGO — Mike Zunino a brisé l’impasse avec un circuit en solo en sixième et les Mariners de Seattle ont battu les White Sox de Chicago 4-3, mercredi.

Zunino s’était aussi distingué en troisième, cognant un double avant de croiser le marbre sur un simple de Jean Segura.

Nelson Cruz a fourni trois coups sûrs, incluant deux simples d’un point.

Felix Hernandez (3-2) a donné trois points et sept coups sûrs en six manches, avec six retraits au bâton.

Edwin Diaz a inscrit un 10e sauvetage, un sommet dans le baseball majeur.

Diaz a retiré 23 frappeurs au bâton en 12 manches et un tiers, ne permettant que deux coups sûrs et un point. Il a une moyenne de 0,73.

Mercredi, il a fermé les livres quand l’arbitre a appelé une troisième prise aux dépens d’Omar Narvaez.

James Shields (1-3) a permis quatre points et six coups sûrs en six manches.

Yoan Moncada a claqué un circuit en solo pour les White Sox mais avec une fiche de 5-16, ils ont leur pire dossier depuis 1950, à ce point-ci d’une saison.

Angels 2 Astros 5

Trois points en quatrième manche ont mené les Astros de Houston à la victoire face aux Angels de Los Angeles, 5-2.

Alex Bregman a alors vidé les sentiers avec un double. Jose Altuve et Jake Marisnick ont ajouté des longues balles en sixième et en septième.

Justin Verlander (4-0) n’a donné que deux points et quatre coups sûrs en sept manches, retirant neuf frappeurs au bâton. Il a une moyenne de 1,36.

Chris Devenski a lancé en huitième, puis Ken Giles a obtenu un deuxième sauvetage.

Chez les Angels, Albert Pujols a cogné un circuit et Zack Cozart a réussi un double d’un point. Nick Tropeano (1-2) a accordé quatre points en cinq manches et un tiers.