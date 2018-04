WINNIPEG — Bryan Little voit les Jets comme des négligés affamés, à l’approche de la série de deuxième tour contre les Predators.

Le vétéran attaquant croit que Winnipeg et Nashville se ressemblent dans bien des aspects, avec un léger avantage pour le groupe du Tennessee.

Les Preds ont dominé la LNH avec 117 points, trois de plus que les Jets, en plus d’avoir été finalistes dans l’Ouest en 2017.

«Ça va être corsé et très serré, et je pense que ça rend la série très attendue, a dit Little. Nous y voyons un très beau défi. Rien ne nous plairait plus que de les surprendre.»

La série débutera vendredi soir, au Bridgestone Arena.

Les Predators ont été battus en six matches en finale par les Penguins de Pittsburgh, la saison dernière. Ils étaient la moins bien classée des équipes en séries dans l’Ouest.

Les Predators ont écarté l’Avalanche en six matches au premier tour, tandis que les Jets ont vaincu le Wild en cinq rencontres.

«Ils ont cheminé longtemps en séries l’an dernier mais si nous gardons notre élan, la série va être excitante», fait valoir l’ailier Nikolaj Ehlers, des Jets.

Le club manitobain a remporté une première série depuis le retour à Winnipeg, à compter de la saison 2011-12. À la seule présence précédente des Jets, en 2015, les Ducks les ont balayés en première ronde.

Nashville a eu le dessus 3-1-1 en saison régulière face aux Jets.

Les Predators ont eu une fiche de 53-18-11, les Jets de 52-20-10. Les Jets ont marqué 277 fois, dix buts de plus que Nashville. Ils en ont alloué 211, sept de moins que l’équipe de P.K. Subban.

«Ils ont beaucoup de talent et de vitesse, en plus d’avoir de bons gabarits, a dit Subban, auteur de 59 points en saison régulière, et de trois passes contre le Colorado. C’est la recette du succès au hockey.»

Les gardiens Connor Hellebuyck et Pekka Rinne sont tous deux finalistes à l’obtention du trophée Vézina. Ils ont signé 44 et 42 gains, avec des moyennes de 2,36 et 2,31.

«Il y a de bons gardiens de chaque côté, a dit l’entraîneur des Predators, Peter Laviolette. Je ne sais pas quelle allure va prendre la série.»

Le capitaine Blake Wheeler a mené les Jets avec 91 points, dont 23 buts. Patrik Laine a dominé avec 44 filets, incluant 20 en avantage numérique.

Laine ne s’est pas entraîné mercredi et il a quitté hâtivement lors des deux séances précédentes, mais les Jets maintiennent que le jeune Finlandais va bien.

Filip Forsberg a mené les Predators avec 64 points en saison régulière. Leur buteur le plus régulier a été Viktor Arvidsson, qui a fait mouche 29 fois.