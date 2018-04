TORONTO — Jared Bednar de l’Avalanche du Colorado, Bruce Cassidy des Bruins de Boston et Gerard Gallant des Golden Knights de Las Vegas ont été nommés, mercredi, parmi les finalistes pour l’obtention du trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur dans la LNH.

Bednar a mené l’Avalanche à l’un des meilleurs redressements dans l’histoire de la LNH. Le Colorado (43-30-9) a récolté un total de 95 points, un bond de 47 points par rapport à la saison dernière, alors que l’équipe a terminé aux bas-fonds du classement général, et a permis à son équipe de se tailler une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013-14.

Cassidy a propulsé les Bruins (50-20-12, 112 points) au quatrième rang du classement général et à leur quatrième meilleur pointage au cours des 40 dernières saisons. Boston a maintenu une fiche de 22-12-7 à domicile, soit le troisième dossier dans la LNH derrière les Predators de Nashville (25-9-7) et le Lightning de Tampa Bay (25-13-3), et sa séquence de 13 matchs consécutifs à l’étranger avec au moins un point (11-0-2), du 13 décembre au 11 février, représentait la cinquième plus longue séquence du genre dans l’histoire des Bruins.

Gallant a été à la barre des Golden Knights au cours la première saison de l’équipe d’expansion. La 31e équipe du circuit (51-24-7, 109 points) est devenue le premier club d’expansion de l’ère moderne de toutes les quatre ligues majeures nord-américaines à remporter le titre de sa division avec une équipe d’expansion construite de toutes pièces.