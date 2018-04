MONTRÉAL — Après une première ronde éliminatoire sans surprise majeure — si l’on exclut des éliminations expéditives dans la section Pacifique — la LNH entame le deuxième tour des séries avec huit formations ayant toutes accumulé au moins 100 points, une première. Mais ce deuxième tour sera cruel, alors qu’il est déjà certain que deux des quatre meilleures équipes en saison régulière seront en vacances d’ici deux semaines, en vertu d’un système éliminatoire qui cherche à mettre en valeur les rivalités intradivision, mais qui est loin d’être parfait.

Lightning de Tampa Bay (1er Atlantique – 113 points) vs Bruins de Boston (2e Atlantique – 112 points)

29 novembre – Tampa Bay 2 Boston 3

17 mars – Boston 3 Tampa Bay 0

29 mars – Tampa Bay 2 Boston 4

3 avril – Boston 0 Tampa Bay 4

Pendant que les joueurs du Lightning soignaient leurs ecchymoses après leur triomphe en cinq parties contre les Devils du New Jersey, les Bruins et les Maple Leafs se sont livré une dure bataille qui pourrait laisser des traces. L’attaque du Lightning est légèrement supérieure à celle des Bruins qui, selon les statistiques en saison régulière, sont meilleurs sur le plan défensif. Toutefois, le rendement de Tuukka Rask (2,94 – ,899) contre les Maple Leafs n’a pas été très convaincant, et il devra relever son jeu d’un cran. La série réunira deux des jeunes joueurs les plus électrisants en Nikita Kucherov (5 PJ 5-5-10) pour le Lightning et David Pastrnak (7 PJ 5-8-13) chez les Bruins.

Capitals de Washington (1er Métropolitaine – 105 points) vs Penguins de Pittsburgh (2e Métropolitaine – 100 points)

11 octobre – Pittsburgh 3 Washington 2

10 novembre – Pittsburgh 1 Washington 4

2 février – Washington 4 Pittsburgh 7

1er avril – Washington 3 Pittsburgh 1

Une série gagnée, neuf perdues, dont sept de suite. Voilà le dossier peu reluisant des Capitals de Washington face aux Penguins de Pittsburgh lors de leurs rendez-vous éliminatoires depuis 1991. Ces deux grands rivaux de la section Métropolitaine se retrouvent pour une troisième année consécutive et à l’instar des deux duels précédents, les Capitals ont l’avantage de la patinoire. Sidney Crosby (6-7-13) et Jake Guentzel (6-7-13) se sont amusés comme larrons en foire contre les Flyers de Philadelphie. Toutefois, Braden Holtby semble avoir retrouvé ses moyens après avoir amorcé la série contre les Blue Jackets de Columbus à titre de réserviste. Les Penguins vont jouer le premier match sans Evgeni Malkin, bien qu’il pourrait être de retour pour le deuxième. Si les Capitals veulent se défaire de leur complexe d’infériorité face aux Penguins, c’est peut-être l’année pour le faire. Surtout après leur belle remontée contre les Blue Jackets.

Predators de Nashville (1er Centrale – 117 points) vs Jets de Winnipeg (2e Centrale – 114 points)

20 novembre – Winnipeg 3 Nashville 5

19 décembre – Winnipeg 6 Nashville 4

27 février – Nashville 6 Winnipeg 5

13 mars – Winnipeg 1 Nashville 3

25 mars – Nashville 4 Winnipeg 5 (F)

Les Predators ont remporté le trophée des Présidents; les Jets ont terminé deuxièmes au classement général. Tout ça, dans la section la plus puissante dans la LNH. Malgré la différence d’expérience entre les deux équipes, les Predators ne l’ont pas eu facile contre l’Avalanche du Colorado au premier tour. De leur côté, les Jets se sont facilement défaits du Wild du Minnesota, diminué par la perte de Ryan Suter et de Zach Parisé. Pour que les Jets renversent les Predators, Connor Hellebuyck, qui n’a pas donné de buts en plus de 121 minutes, devra supplanter le vétéran Pekka Rinne, auteur d’un jeu blanc lors du match décisif face à l’Avalanche. Une longue et passionnante série à prévoir.

Golden Knights de Vegas (1er Pacifique – 109 points) vs Sharks de San Jose (3e Pacifique – 100 points)

24 novembre – San Jose 4 Vegas 5 (P)

8 février – Vegas 5 San Jose 3

22 mars – Vegas 1 San Jose 2 (P)

31 mars – San Jose 2 Vegas 3

Le conte de fées des Golden Knights de Vegas s’est poursuivi lors du premier tour des séries éliminatoires, alors qu’ils ont passé un inattendu coup de balai aux Kings de Los Angeles, que bien des observateurs voyaient gagner à cause de leur expérience. Pendant ce temps, les Sharks ont également causé une certaine surprise, non pas en éliminant les Ducks d’Anaheim, mais en l’emportant en quatre rencontres. Les deux équipes sont bien reposées et en Marc-André Fleury (0,65 – ,977) et Martin Jones (1,00 – ,970), elles comptent sur les gardiens ayant présenté les meilleures statistiques pendant le premier tour. Les Golden Knights devront être meilleurs en avantage numérique (8,3 pour cent d’efficacité au premier tour) et ils devront contenir celui des Sharks, qui a affiché un taux de réussite de 30 pour cent contre les Ducks.