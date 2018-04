Les cyclistes Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et Hugo Houle (Astana) ont tous deux signé le meilleur résultat de leur formation lors de la deuxième étape du Tour de Romandie, jeudi, alors qu’ils ont rallié respectivement les 174 kilomètres entre Delémont et Yverdon-les-Bains, en Suisse, aux 10e et 17e places.

Le Belge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté la course avec une avance de 2 minutes 4 secondes sur son plus proche poursuivant, l’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Merida). Ce dernier a franchi la ligne d’arrivée au sprint devant le Français Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale). Les 81 coureurs derrière ont tous fini avec le même chrono que Colbrelli.

Duchesne, de Saguenay, s’est retrouvé à l’avant du peloton et a réussi un premier top-10 en carrière chez les professionnels.

De son côté, Houle, de Sainte-Perpétue, était aussi vers l’avant du groupe, mais n’a rien tenté au sprint.

Au classement général, le Slovène Primoz Roglic est premier avec le même temps l’Australien Rohan Dennis (BMC). Duchesne (à 1 minute 58 secondes) pointe en 61e place alors que Houle (à 2 minutes 3 secondes) est 63e.

Vendredi sera présenté un contre-la-montre individuel en montée de 9,9 kilomètres entre Ollon et Villars. Le tour se déplacera ensuite à Sion, samedi, pour l’étape quatre qui comprendra 149,2 kilomètres.