NEW YORK — La suspension de cinq matchs de Tyler Austin a finalement été réduite à quatre rencontres par l’adjoint au commissaire, John McHale fils, et le premier-but des Yankees de New York commencera à purger sa peine vendredi.

Austin a été puni pour son rôle dans une mêlée entre les Yankees et les Red Sox de Boston, le 11 avril, à Fenway Park. Ce soir-là, le releveur des Red Sox Joe Kelly avait visé Austin avec deux tirs en septième manche. Après avoir été atteint par le deuxième tir, Austin avait foncé vers Kelly.

L’appel de Kelly contre sa suspension de six matchs a été rejeté par McHale, jeudi.