AVONDALE, La. — Chez Reavie et Lucas Glover ont remis une carte de 60 (moins-12) pour partager la tête de la Classique Zurich avec les Chinois Zhang Xinjun et Dou Zecheng, jeudi soir.

Reavie et Glover ont tous les deux réussi six oiselets lors de la première ronde sous le format de la meilleure balle, jouant dans des conditions climatiques plutôt difficiles sur le parcours du TPC Louisiana. Zhang et Dou ont inscrit un oiselet lors de quatre de leurs cinq derniers trous.

Les duos Tony Finau-Daniel Summerhays, Chris Paisley-Tommy Fleetwood, J.J. Henry-Tom Hoge, Michael Kim-Andrew Putnam, Kevin Kisner-Scott Brown et Troy Merritt-Brendon de Jonge se retrouvaient tous à égalité au troisième échelon, en vertu d’une ronde de 62.

Jason Day et Ryan Ruffels ont joué 64 tandis que le champion du Tournoi des Maîtres, Patrick Reed, et son partenaire Patrick Cantlay ont bouclé le parcours en 65 coups.

Les Canadiens Mackenzie Hughes et Corey Conners ont pointé à égalité en 21e position grâce à une ronde de 65. Les autres représentants de l’unifolié David Hearn, et son coéquipier Seamus Power, ainsi que Ben Silverman, et son partenaire Matt Atkins, ont quant à eux tous signé une carte de 66.

C’est la deuxième année que des équipes de deux golfeurs prennent part à la Classique Zurich. Ce tournoi fonctionne sous le format de la meilleure balle pour les première et troisième rondes tandis que la formule des coups en alternance est adoptée pour les deuxième et quatrième rondes.