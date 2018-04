NEW YORK — Gary Sanchez a frappé un circuit de trois points aux dépens de Fernando Rodney en fin de neuvième pour couronner la remonter des Yankees de New York dans un gain de 4-3 aux dépens des Twins du Minnesota.

Il s’agit d’une sixième victoire consécutive des Yankees, qui ont balayé la série de quatre matchs face aux Twins.

Les New-Yorkais avaient été privés de coup sûr au cours des cinq premières manches et tiraient de l’arrière 3-0 avant que le ballon sacrifice d’Aaron Hicks ne fasse 3-1 en septième.

En neuvième, Didi Gregorious a amorcé la manche en atteignant le deuxième coussin sur l’erreur du troisième-but Miguel Sano. Giancarlo Stanton a suivi avec un faible roulant vers ce même Sano, qui n’a pas tenté de relais cette fois.

Sanchez a d’abord regardé passer une prise, avant d’envoyer la rapide de Rodney (1-2) le long de la ligne au champ gauche pour son sixième circuit de la campagne.

La victoire a été portée à la fiche de Dellin Betances (1-1), qui a retiré les trois frappeurs à lui faire face sur des prises à l’aide de 13 lancers seulement. Il s’agit de sa première victoire depuis le 27 juin.

Rodney a maintenant bousillé trois des cinq occasions de sauvetage qu’on lui a confiées.

Mariners 5 Indians 4

L’absence d’Andrew Miller s’est immédiatement fait sentir au sein de la relève des Indians de Cleveland, qui ont perdu 5-4 contre les Mariners de Seattle.

Les Indians ont effacé un retard de 4-0 en inscrivant deux points lors des sixième et septième manches, mais Kyle Seager a brisé l’égalité pour les Mariners lorsqu’il a frappé un double aux dépens de Nick Goody, en huitième manche.

Alors que Miller a été placé sur la liste de blessés en raison d’une élongation musculaire à la cuisse gauche, les Indians, qui mènent la section Centrale de l’Américaine, ont utilisé trois revers en huitième manche.

Jean Segura a été retiré sur un roulant contre Dan Otero et Robinson Cano a laissé passer une troisième prise lors de sa présence contre Jeff Beliveau. Goody (0-1) s’est amené en relève et il a donné des doubles consécutifs à Nelson Cruz et Seager.

Dan Altavilla (2-2) a obtenu deux retraits en septième manche et Juan Nicasio a été parfaite en huitième du côté des Mariners. Edwin Diaz s’est occupé de la neuvième et il a enregistré un 11e sauvetage cette saison, un sommet dans l’Américaine.

Le partant des Mariners, James Paxton, a égalé son sommet en carrière avec 10 retraits au bâton. Il a alloué deux points et cinq coups sûrs en six manches au monticule.