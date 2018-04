TORONTO — J.D. Martinez a cogné un circuit de trois points en cinquième manche et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 5-4, jeudi.

Andrew Benintendi a ajouté un double d’un point et Rafael Devers a frappé un ballon-sacrifice pour les Red Sox, qui ont mis fin à une série de trois défaites.

Marco Estrada (2-2) a oeuvré pendant cinq manches et a accordé cinq points sur huit coups sûrs et un but sur balles. Il a atteint le plateau des 1000 retraits sur des prises en passant un sapin à Mitch Moreland en deuxième manche.

Justin Smoak et Devon Travis ont claqué des longues balles pour les Blue Jays, tandis que Kevin Pillar a frappé un ballon-sacrifice. Les Blue Jays ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Travis a frappé un triple et a croisé le marbre un peu plus tard sur un roulant de Kendrys Morales en huitième manche. La remontée des Blue Jays a toutefois pris fin à court de son objectif.

Aaron Loup, Seunghwan Oh et Danny Barnes ont blanchi les Red Sox pendant les quatre dernières manches.

Pillar a ouvert la marque en première manche en permettant à Teoscar Hernandez de croiser le marbre sur un ballon-sacrifice contre Chris Sale. Travis a ensuite cogné son premier circuit de la saison en deuxième manche.

Après que Benintendi eut mis fin à une disette de 0-en-16 avec un double d’un point qui inscrivait les Red Sox au pointage en troisième manche, Smoak a répliqué avec son troisième circuit de la saison.

Sale (2-1), qui s’était présenté sur la butte en n’ayant pas accordé de point à ses 23 dernières manches de travail au Rogers Centre, a finalement été débité de trois points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Craig Kimbrel a blanchi les Jays en neuvième et a ajouté un septième sauvetage à sa récolte.

L’arrêt-court des Red Sox Brock Holt a quitté le match en troisième manche en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Il a été remplacé par Tzu-Wei Lin.