BAKOU, Azerbaïdjan — Le Finlandais Valtteri Bottas, sur Mercedes, a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais, vendredi, en vue du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan.

Bottas a devancé l’Australien Daniel Ricciardo, sur Red Bull, par 0,035 seconde.

Ricciardo tente de signer une deuxième victoire consécutive après son triomphe au Grand Prix de Chine il y a deux semaines.

Le Mexicain Sergio Perez, sur Force India, a terminé en troisième place, à 0,833 seconde de Bottas, tandis que le Britannique Lewis Hamilton se classait quatrième au volant de sa Mercedes.

Les pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont dû se contenter des 10e et 15e temps de la séance d’essais et se sont plaints d’une faible adhérence des pneus arrière.

Le Montréalais Lance Stroll, sur Williams, a inscrit le 11e temps alors que son coéquipier Sergey Sirotkin se classait huitième.

Max Verstappen (Red Bull) n’a pas été en mesure de compléter sa séance d’essais après une perte de contrôle.