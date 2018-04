BROSSARD, Qc — Des changements avaient été promis au sein du personnel hockey du Canadien de Montréal et la direction de l’équipe a respecté cet engagement, vendredi, avec la nomination de Dominique Ducharme au poste d’entraîneur-adjoint à l’entraîneur-chef Claude Julien.

Dans un communiqué de presse publié peu avant l’heure du midi, le Canadien a aussi fait part du départ des entraîneurs-adjoints Jean-Jacques Daigneault et Dan Lacroix et de l’octroi d’un nouveau contrat à l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite.

Le Canadien tiendra un point de presse à 15 h au Complexe sportif Bell de Brossard où Ducharme et Julien seront disponibles.

Âgé de 45 ans, Ducharme a passé les 10 dernières saisons comme entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont les sept dernières comme entraîneur-chef. Entre 2011 et 2016, il a dirigé les Mooseheads de Halifax avant de se joindre aux Voltigeurs de Drummondville en 2016.

Selon le site officiel de la LHJMQ, Ducharme s’est bâti un dossier de 255 victoires et 195 défaites, incluant les revers en prolongation et en tirs de barrage, en 450 matchs du calendrier régulier. Il a ajouté 49 victoires en 78 parties des séries éliminatoires.

Ducharme a été le récipiendaire du trophée Paul-Dumont, remis à la personnalité de l’année dans la LHJMQ, lors de la dernière saison.

«En Dominique, nous sommes confiants d’avoir mis la main sur un excellent entraîneur, a déclaré le directeur général Marc Bergevin par voie de communiqué.

«Dominique a fait ses preuves au niveau du hockey junior dans la LHJMQ, et son expérience au niveau international avec Hockey Canada lui apporte un bagage de connaissances essentiel qui lui permet de faire le saut chez les professionnels.»

Sur la scène internationale, Ducharme a débuté en 2011 comme adjoint au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans, puis avec l’équipe canadienne des moins de 18 ans en 2013 lors du tournoi Ivan-Hlinka. Il s’est démarqué comme entraîneur-chef de la formation canadienne au Championnat mondial de hockey junior de 2017 et de 2018, procurant à la nation canadienne l’argent et l’or, respectivement.

C’est en 2002-2003, au terme d’une carrière de 15 saisons comme joueur, ayant gravi les échelons de la Ligue de hockey Midget AAA à la Ligue de hockey senior du Québec, en passant par cinq campagnes en France, que Ducharme a fait ses débuts comme entraîneur (à titre d’adjoint) avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a également dirigé la formation de Joliette, au niveau junior AAA, avant de passer dans le circuit Courteau, comme adjoint avec le Junior de Montréal, en 2008-2009.

Âgé de 52 ans, Jean-Jacques Daigneault s’est joint au personnel d’entraîneurs des Canadiens le 15 juin 2012. Au cours de sa carrière de joueur dans la LNH, Daigneault a évolué pour les Canadiens de 1989 à 1995, et a remporté la coupe Stanley avec l’équipe en 1993.

Âgé de 49 ans, Dan Lacroix s’est joint au personnel d’entraîneurs des Canadiens le 30 juillet 2014. Il oeuvre comme entraîneur-adjoint dans la LNH depuis les 11 dernières saisons, ayant notamment travaillé avec les Islanders de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Rangers de New York et les Canadiens.

Il restait encore une année au contrat à Lacroix tandis que celui de Daigneault est venu à échéance à la fin de la dernière saison.

«Claude Julien et moi prenons le temps de bien évaluer à fond le travail de notre personnel en place, et nous avons conjointement pris cette décision difficile de procéder à ce changement au sein du personnel d’entraîneurs», a indiqué Bergevin, en faisant allusion aux départs de Daigneault et de Lacroix.

Stéphane Waite est l’entraîneur des gardiens des Canadiens depuis le 4 juillet 2013. Le Canadien n’a pas précisé la durée de sa nouvelle entente.