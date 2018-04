MONTRÉAL — Le Canada n’a pas connu le départ escompté aux Séries mondiales de plongeon de Montréal, vendredi matin.

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont abouti au pied du podium lors de l’épreuve à la tour de 10 m synchro, après que McKay eut commis une bête erreur dès leur premier plongeon de la journée, un renversé.

«Ses pieds ont touché la plateforme, ce qui a entraîné un surplus de rotations — 10 mètres, c’est haut —, et donc malheureusement elle a dépassé la verticale», a expliqué Benfeito.

«J’ai manqué de distance par rapport à la plateforme et ensuite j’ai tout simplement été incapable de corriger mon erreur. Ça ne m’étais jamais arrivé auparavant, mais je crois que j’ai prouvé aujourd’hui (qu’une erreur) semblable est possible», a précisé McKay, mi-figue, mi-raisin.

Les Canadiennes ont récolté un total de 293,70 points pour leurs cinq plongeons, loin derrière la Malaisie (322,74), la Corée du Nord (321,90) et la Chine (320,82).

À la suite de l’erreur de l’athlète de Calgary, les représentantes de l’unifolié se sont retrouvées provisoirement sixièmes, parmi les six équipes inscrites à cette épreuve. Elles ont alors dû entreprendre une remontée, qui est toutefois arrivée à court.

Il s’agissait néanmoins de la meilleure performance du duo canadien en Séries mondiales cette saison, puisque Benfeito avait été ralentie par des blessures au cou et à un triceps lors des épreuves de Pékin et Fuji plus tôt cette saison.

«Malgré l’erreur, j’ai tout de même trouvé que nous étions calmes, confiantes, dans notre zone de confort, a-t-elle dit. Nous avons réussi nos quatre plongeons suivants, ce qui était très important pour nous.»

À l’épreuve masculine à la tour de 10 m synchro, la Chine (472,11) a triomphé, devant la Russie (425,28) et les États-Unis (420,66). Le Canada n’a pas participé à cette compétition.

Les épreuves féminine et masculine au tremplin de 3 m synchro seront présentées en soirée.