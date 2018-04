L’avenir du défenseur suédois Rasmus Dahlin devrait s’éclaircir samedi soir, à Toronto.

C’est à cette occasion que Dahlin saura quelle équipe gagnera le tirage au sort de la Ligue nationale de hockey. Et du même coup, celle qui devrait le sélectionner au tout premier rang, le 22 juin prochain à Dallas.

Quatre équipes canadiennes — les Sénateurs d’Ottawa, le Canadien de Montréal, les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton — font partie des 15 formations en lice pour mettre la main sur un joueur capable, selon de nombreux dépisteurs, de transformer une équipe de la LNH.

Les Sabres de Buffalo ont les meilleures chances de remporter le tirage au sort, avec des probabilités de 18,5 pour cent. Suivent les Sénateurs (13,5), les Coyotes de l’Arizona (11,5) et le Canadien (9,5).

Les Canucks (7,5) viennent en sixième place et les Oilers (5), qui ont gagné quatre des huit derniers tirages au sort, en neuvième place.

Pour les Sabres, l’ajout de Dahlin pourrait venir couronner une ère de cinq années de reconstruction qui a permis à l’organisation de réclamer, outre Reinhart et Eichel, des joueurs de talent comme Rasmus Ristolainen, Alexander Nylander et Casey Mittelstadt en première ronde.

Pour les Sénateurs, l’arrivée de Dahlin viendrait apporter un certain soulagement à une organisation qui ignore si elle pourra compter sur son défenseur étoile Erik Karlsson l’an prochain. Il est d’ailleurs permis de se demander à quelle vitesse se déplacerait la rondelle avec un duo comme Karlsson et Dahlin à la ligne bleue des Sénateurs.

Et il y a le Canadien, qui a un urgent besoin d’un défenseur gaucher pour épauler Shea Weber…

À Vancouver, on attend l’arrivée en scène d’Elias Petterson, qui a établi le record pour le plus grand nombre de points par un joueur d’âge junior dans l’histoire de la Ligue de hockey de la Suède. La sélection de Dahlin, qui se joindrait ainsi au talentueux Brock Boeser, pourrait rendre les choses fort intéressantes dans la plus grande ville de la Colombie-Britannique.

Et s’il fallait que le sort favorise, une autre fois, les Oilers d’Edmonton, il y aurait des grincements de dents partout en Amérique du Nord, sauf dans le nord de l’Alberta. Si jamais ça se produit, les équipes rivales pourront déjà s’attarder à établir une stratégie pour stopper une combinaison formée de Dahlin et de McDavid.

Toutefois, les meilleures probabilités au monde ne représentent pas une garantie et les Sabres sont mieux placés pour le savoir que n’importe quelle autre équipe.

En 2014 et en 2015, le dernier rang du classement général ne leur a pas permis de gagner le tirage au sort, les formations élues ayant été les Panthers de la Floride (Aaron Ekblad) et les Oilers (Connor McDavid). Dans les deux cas, les Sabres avaient abouti au deuxième rang et en avaient profité pour choisir les attaquants Sam Reinhart et Jack Eichel.

L’an dernier, les Devils du New Jersey ont gagné le tirage au sort et sélectionné Nico Hischier, même s’ils se classaient cinquièmes au chapitre des probabilités. Les Flyers de Philadelphie ont réalisé un bond plus spectaculaire encore, passant du 13e au deuxième rang, ce qui leur a permis de jeter leur dévolu sur l’attaquant Nolan Patrick.

L’Avalanche du Colorado, qui avait terminé au dernier rang du classement général en 2017, avait toutefois glissé de la première à la quatrième place.